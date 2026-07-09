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Megaškody po požiari v Zlíne: V budove zhorel tovar ďalšej spoločnosti za vyše 20 miliónov eur

Polovica budovy sa už zrútila.
Polovica budovy sa už zrútila. (Zdroj: X/ Hasičský záchranný sbor ČR)
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ČTK

ZLÍN/PRAHA - V horiacej budove v Zlíne mala sklady aj spoločnosť Alpine Pro. Výrobca športového oblečenia, ktorý oblieka český olympijský tím, tam mal uskladnený tovar v hodnote presahujúcej pol miliardy korún. Serveru Seznam Zprávy to povedal majiteľ firmy Václav Hrbek. Podľa neho sa v sklade nachádzala nielen staršia jarná kolekcia, ktorá je teraz v predajniach, ale tiež časť novej jesennej a zimnej kolekcie. Požiarom zasiahnutý objekt bol jediným skladom spoločnosti, uviedol.

"Nás sa to dotýka pomerne zásadne, pretože v tej budove sme mali štyri poschodia. Tovarov tam bolo naozaj veľa a jeho hodnota je nejaká pol miliarda plus,“ uviedol majiteľ firmy Alpine Pro. Podľa neho navyše skutočná škoda výrazne prevýši skladovú hodnotu tovaru. „Pre nás je oveľa dôležitejšia marža, o ktorú sme prišli. Z nej totiž financujeme prevádzku predajní a je od nej závislých približne 400 až 450 zamestnancov,“ uviedol.

Tovar bol poistený, ale vybavovanie škôd bude podľa majiteľa zložité. Časť zodpovednosti nesie vlastník budovy, časť prevádzkovateľ skladu a časť samotná spoločnosť ako vlastník uskladneného tovaru. Keďže to bol hlavný a jediný sklad, firma podľa Hrbka okamžite začala riešiť krízový scenár. Najprv prerušila prevádzku e-shopu a zákazníkov presmerovala na vyzdvihnutie tovaru na predajniach. Tam je zatiaľ tovar dostupný, ale zásoby nie sú neobmedzené, dodal.

Najväčšie riziko pre chod firmy podľa neho nepredstavujú letné výpredaje, ale až nasledujúce mesiace. Alpine Pro si práve v tejto dobe vytvára skladové zásoby na jeseň a zimu - najmä bund a ďalšieho sezónneho tovaru. Firma už začala hľadať nový sklad, kam by mohla umiestniť budúce dodávky. "Sú to desiatky kontajnerov, ktoré nám počas leta prídu," poznamenal Hrbek.

Alpine Pro prevádzkuje približne 50 predajní v Česku, ďalších 30 na Slovensku a niekoľko v Poľsku. Obchody zostanú otvorené, pretože firma má uzavreté nájomné zmluvy v obchodných centrách a prevádzku nemôže jednoducho prerušiť.

S budovou je koniec

V centre Zlína od rána horí výšková budova v niekdajšom baťovskom továrenskom areáli. Nikto nebol zranený, materiálne škody ale budú vysoké, boli tam sklady aj kancelárie. O tovar prišla tiež obuvnícka firma Vasky. Škodu na obuvi polícia odhadla na 60 až 80 miliónov korún. Majiteľ a zakladateľ spoločnosti Vasky Václav Staněk povedal, že v sklade bolo zhruba 75.000 párov obuvi, oblečenia i doplnkov značiek Vasky a Botas v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov korún.

Ďalšia škoda bude na budove a jej vybavení. Podstatná časť objektu sa už zrútila, má narušenú statiku, a ak nespadne aj zvyšok budovy sám, bude potrebná demolácia, vyplynulo z vyjadrení hasičov. Rozsiahly požiar dnes podľa nich uhasený nebude.

 

Viac o téme: PožiarTováreňŠkodyBaťaZlínAlpine Pro
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