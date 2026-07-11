Plamene v obľúbenej destinácii stále vyčíňajú: Požiar už zabil dvanásť ľudí! Po ďalších sa pátra

ALMERÍA - Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a osem zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, pričom úrady naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Podmienky na hasenie plameňov sa však zlepšili, uviedli v sobotu regionálne úrady. Informuje o tom agentúra AFP a televízia RTVE.
„Situácia sa počas noci zlepšila a poveternostné podmienky nám umožňujú začať deň s lepšími vyhliadkami ako včera. Dnes je prvý deň, keď budeme môcť proti požiaru zasiahnuť priamo. Doteraz nám poveternostné podmienky a správanie sa ohňa umožňovali pracovať iba defenzívne,“ uviedol Antonio Sanz, minister pre mimoriadne situácie autonómneho regiónu Andalúzia.
Požiar vypukol vo štvrtok popoludní v obci Los Gallardos neďaleko mesta Almería a rýchlo sa rozšíril do okolitej turistickej oblasti. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci. Z ohrozených oblastí muselo byť evakuovaných približne 1405 ľudí.