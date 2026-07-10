Španielsko bojuje so strašným požiarom: V ohnivom pekle prišlo o život 12 ľudí, ďalší sú nezvestní

BRATISLAVA/MADRID/PRAHA - Pri obci Los Gallardos na juhu Španielska, ktorú zasiahol ničivý lesný požiar, pokračuje pátranie po nezvestných. Ich počet sa zvýšil na 23, dopoludnia úrady hovorili o 19 nezvestných. Oheň zabil 12 ľudí, a stal sa tak najsmrteľnejším lesným požiarom v Španielsku od začiatku storočia, informujú tlačové agentúry. Požiar nie je ani dnes večer plne pod kontrolou. Požiar vznikol zrejme pre poruchu na elektrickom vedení.
Úrady sa snažia identifikovať obete. Väčšina z nich boli zrejme cudzinci, ktorí neuposlúchli pokyny, aby zostali na mieste, a naopk sa rozhodli, že sa vo svojich vozidlách pokúsia odísť, uviedol andaluský minister zdravotníctva a vedúci krízového štábu Antonio Sanz. U ľudí, po ktorých sa pátra, podľa úradov nič nenasvedčuje tomu, že by boli po smrti.
Proti požiaru cez deň zasahovalo najmenej 500 hasičov a vojakov. Oheň už zničil na 3200 hektároch pôdy a stále sa nepodarilo plne zastaviť jeho šírenie. Evakuovaných bolo zhruba 1000. Šéf andalúzskeho regiónu Juanma Moreno potvrdil informáciu, že vyšetrovatelia preverujú možnosť, že požiar vznikol po páde elektrického kábla zo stožiara vysokého napätia.
České ministerstvo zahraničia nemá správy o tom, že by medzi osobami zasiahnutými požiarom boli aj Česi. "Naši kolegovia na veľvyslanectve ČR v Madride situáciu priebežne sledujú a v tejto chvíli nemajú informácie o žiadnom zasiahnutom českom občanovi. Sme rovnako v kontakte s asociáciami cestovných kancelárií, ktoré žiadne problémy našich turistov nehlásia, "povedal ČTK hovorca ministerstva zahraničných vecí Adam Čörgő.
Plamene sa extrémne rýchlo rozšírili v zalesnenej oblasti okolo mesta Los Gallardos v provincii Almería, ktorá je obľúbenou dovolenkovou destináciou. V jednom vozidle zahynuli štyri osoby, ktoré podľa všetkého pochádzali z Veľkej Británie, pretože volant ich auta bol na pravej strane, uviedol Sanz. Ďalších sedem ľudí bolo nájdených mŕtvych po tom, ako zrejme opustili svoje autá a pokúsili sa uniknúť pešo po trase, ktorá nebola súčasťou evakuačného plánu.
"Dôsledky sú strašné. Všetko nasvedčuje tomu, že v prípade obetí sú väčšina - alebo dokonca všetci - cudzí štátni príslušníci, "povedal Sanz. Okolnosti pripomínajú udalosti v susednom Portugalsku z júna 2017, keď obrovský lesný požiar za vlny horúčav zabil viac ako 60 ľudí a desiatky ďalších zranil. Polovica obetí vtedy uhorela v autách pri pokuse uniknúť, uviedla agentúra Reuters.
Tragická bilancia štvrtkovej katastrofy prevyšuje celkový počet obetí lesných požiarov v Španielsku za celý minulý rok. Zároveň ide o najsmrteľnejší lesný požiar v krajine za viac ako 20 rokov. Počet obetí prekonal požiar pri obci Riba de Saelices z roku 2005, ktorý bol najtragickejší v Španielsku od začiatku tohto storočia. Vtedy zahynulo 11 príslušníkov verejných síl, ktorí hasili požiar.
Sanz udalosť označil za bezprecedentnú tragédiu a za lesný požiar s najhoršími následkami v histórii Andalúzie. Sústrasť rodinám obetí vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez. "Obrovský smútok a zúfalstvo zo strašných následkov požiaru, ktorý postihol provinciu Almería," reagoval premiér na sieti X. Zároveň vyzval na opatrnosť.
Španielsko patrí k krajinám najviac zasiahnutým globálnym otepľovaním a v posledných rokoch zažíva čoraz dlhšie vlny horúčav, ktoré začínajú už na jar a pokračujú v lete s teplotami často vyše 40 stupňov Celzia, píše agentúra AFP. To vytvára ideálne podmienky pre vznik ničivých prírodných požiarov.
Podľa unijného informačného systému o lesných požiaroch EFFIS plamene v Španielsku vlani zničili viac ako 393.000 hektárov pôdy, najviac v modernej histórii krajiny. Pri týchto požiaroch, ktorých celkový počet presiahol 8000, zahynulo podľa ministerstva vnútra osem ľudí, 86 utrpelo zranenia a viac ako 42.000 muselo byť evakuovaných.