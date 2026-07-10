Škandál v známych aerolinkách: Museli zrušiť let z luxusnej destinácie! Posádka bola namol

LONDÝN - Viac ako 330 cestujúcich zostalo na Barbadose po tom, čo spoločnosť British Airways zrušila let do Londýna. Dôvodom malo byť nevhodné správanie časti palubnej posádky, ktorá podľa britských médií pred odletom nadmerne pila alkohol.
Návrat z dovolenky sa pre stovky cestujúcich zmenil na nechcené čakanie. Spoločnosť British Airways zrušila pravidelný let z Barbadosu do Londýna po tom, čo sa objavili podozrenia, že časť palubnej posádky nebola po nočnom popíjaní schopná nastúpiť do služby. Aerolinky už začali interné vyšetrovanie a niekoľkých zamestnancov dočasne postavili mimo služby. Informoval o tom The Sun a ďalšie médiá.
Luxusný rezort, vodka a pivo
Incident sa odohral počas medzipristátia posádky na Barbadose. Podľa informácií denníka The Sun trávili niektorí členovia posádky voľný večer v luxusnom prímorskom rezorte, kde mali konzumovať najmä vodku a pivo.
Svedkovia opísali, že jedna zo stevardiek v hotelovom bare vracala a jej kolega po nadmernom pití skolaboval. Zamestnanci hotela mu podľa denníka museli pomôcť späť na izbu. Niektorí dovolenkári si správanie posádky natáčali na mobilné telefóny.
Zdroj denníka The Sun tvrdí, že keď hostia skupinu upozornili na nevhodné správanie, niektorí členovia posádky mali reagovať slovami: „Sme posádka British Airways. A čo?“
Na let čakalo 336 cestujúcich
Posádka mala o niekoľko hodín neskôr zabezpečiť let BA254 z Bridgetownu na londýnske letisko Heathrow. Spoj mal obsluhovať Boeing 777-200 a podľa britských médií sa na palubu chystalo nastúpiť až 336 cestujúcich.
Keďže časť posádky nebola podľa vedenia spoločnosti spôsobilá vykonávať službu, British Airways rozhodli pre zrušenie letu. Cestujúci sa o dôvode spočiatku nedozvedeli a museli čakať na náhradné riešenie.
Štyroch zamestnancov postavili mimo služby
Podľa The Sun boli štyria členovia palubného personálu po návrate do Spojeného kráľovstva dočasne postavení mimo služby. Celý prípad teraz preveruje interné vyšetrovanie British Airways.
Letecká spoločnosť vo svojom stanovisku uviedla, že od zamestnancov očakáva najvyššie profesionálne štandardy.
„Od našich členov posádky očakávame najvyššie štandardy správania a touto záležitosťou sa urýchlene zaoberáme,“ uviedla spoločnosť British Airways vo vyhlásení.
Zrušenie letu môže stáť státisíce libier
Okrem poškodenia reputácie môže mať incident aj výrazné finančné následky. Podľa informácií The Sun musela spoločnosť zabezpečiť novú posádku, ubytovanie a ďalšiu starostlivosť o stovky cestujúcich. Celkové náklady na zrušený let a následnú reorganizáciu prevádzky sa podľa zdrojov z prostredia aeroliniek môžu vyšplhať na státisíce libier.