Legolas o náruživých vzplanutiach: Nela je super, ale... Toto je pre mňa NO GO!

THAJSKO - Do Thajska išli hľadať svoju ideálnu životnú lásku! Nezadané ženy a muži však popustili uzdy správania a ukazujú vzťahy bez filtrov. Samozrejme, že na rad prichádza aj otázka skrytá v názve šou - Are You The One? Legolas v tom má jasno...
Desať nezadaných mužov a desať nezadaných žien hľadá na jednom z najexotickejších miest svoj dokonalý náprotivok. Ich novým domovom je luxusná vila v Thajsku, ktorá pripomína odrezaný raj. Minimalistická architektúra, obrovský infinity bazén a priamy vstup na pláž vytvárajú dokonalé prostredie pre romantické schôdzky, nočné rozhovory aj nečakané zvraty. Medzi niektorými účastníkmi rýchlo preskočí iskra a skončia v posteli. Otázkou pre Legolasa bolo, či verí tým vzťahom alebo je skôr skeptický. „Ja som veľmi skeptický... ak rýchlo vznikne veľký plameň, potom môže aj rýchlo zhasnúť... ak medzi niekým prekočia iskry a skončia v posteli, tak na druhý deň sa môžu prebudiť a byť nemilo prekvapení,“ domnieva sa.
Aj vytvoriť si vážny vzťah s dievčaťom, ktoré sa pred kamerami bozkáva alebo má intímny vzťah s niekým iným, je preňho ťažkým sústom. „Ja chcem byť väčšinou prvá voľba... buď si vyberie hneď mňa, ale keď som až na piatom mieste, tak to sa mi nepáči,“ tvrdí bez zaváhania. A otázka, samozrejme, padla aj na Nelu. „Nela je super, ale...“
Legolas je predsa len v niečom iný ako ostatní a nemieni ukázať všetko. Preňho je dôležité súkromie. „Mali by sme mať zdravú mieru, čo povieme a čo si necháme pre seba.“ Má teda pocit, že jeho hodnoty sú vo vile skôr výnimkou? Alebo našiel ľudí, ktorí veci a situácie vnímajú podobne ako on? A zodpovedal aj na otázku, či si už niekedy pri sledovaní správania ostatných vo vile povedal - toto by som ja nikdy neurobil. Vypočujte si exkluzívny rozhovor s Legolasom špeciálne natočený pre Topky.sk.