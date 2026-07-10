Divoká chobotnica si obľúbila potápača: VIDEO Pri každom stretnutí ho nadšene vítala

ANCORAGE - Niektoré stretnutia medzi človekom a divokými zvieratami vyrážajú dych. Jedným z nich je aj príbeh potápača, ktorého si v Tichom oceáne obľúbila obrovská chobotnica. Pri každom ponore k nemu sama priplávala, dotýkala sa ho chápadlami a zdalo sa, akoby sa na jeho príchod tešila. Video ich nezvyčajného priateľstva si získalo milióny divákov.
Zo zvedavosti vzniklo neobyčajné priateľstvo
Podľa portálu The Dodo sa podmorský fotograf Justin Hofman počas potápania pri pobreží Aljašky stretol s obrovskou tichomorskou chobotnicou. Namiesto toho, aby pred človekom ušla, zvedavo sa k nemu priblížila.
Spočiatku si ho len opatrne obzerala. O niekoľko okamihov však natiahla chápadlá, jemne sa dotkla jeho ruky a začala s ním komunikovať spôsobom, ktorý prekvapil aj skúseného potápača.
Chobotnica sa ho nechcela pustiť
Na videu vidieť, ako zviera pevne, no opatrne drží potápačovu ruku. Keď sa ju pokúsil odtiahnuť, chobotnica jeho pohyb zaregistrovala a opäť sa ho dotkla, akoby nechcela, aby ich stretnutie tak rýchlo skončilo.
Hofman neskôr priznal, že podobné správanie dovtedy nikdy nezažil. Celý zážitok označil za jeden z najvýnimočnejších momentov svojej kariéry.
Chobotnice patria medzi najinteligentnejšie bezstavovce
Vedcov takéto správanie neprekvapuje. Chobotnice patria medzi najinteligentnejšie bezstavovce na planéte. Dokážu riešiť zložité úlohy, otvárať uzavreté nádoby, učiť sa z vlastných skúseností a rozpoznávať jednotlivých ľudí.
Výskumy ukázali, že majú výbornú pamäť a ich nervová sústava je mimoriadne vyspelá. Veľká časť nervových buniek sa pritom nachádza priamo v chápadlách, ktoré dokážu samostatne reagovať na podnety z okolia.
Každé stretnutie bolo iné
Potápač zdôraznil, že počas kontaktu nechával iniciatívu vždy na zvierati. Chobotnica sama rozhodovala, či sa priblíži alebo odpláva.
Práve preto považuje ich stretnutie za výnimočné. Zviera sa podľa neho nesprávalo vystrašene ani agresívne, ale prejavovalo prirodzenú zvedavosť, ktorá je pre tento druh typická.
Video si získalo milióny ľudí
Zábery nezvyčajného stretnutia obleteli svet a na sociálnych sieťach vyvolali tisíce reakcií. Mnohí diváci priznali, že až po ich pozretí si uvedomili, aké inteligentné a vnímavé dokážu chobotnice byť.
Biológovia zároveň upozorňujú, že hoci sú podobné stretnutia fascinujúce, voľne žijúce morské živočíchy by ľudia mali vždy rešpektovať a nechať im dostatok priestoru. Každý kontakt by mal prebiehať prirodzene a bez snahy zviera akokoľvek nútiť k interakcii.