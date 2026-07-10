Na Instagrame dokonalý život, v realite rozvod a chudoba: Bývalé tradwives varujú ženy pred nebezpečným trendom

NEW YORK – Na sociálnych sieťach pôsobí život tradičných manželiek idylicky – pečenie chleba, starostlivosť o deti a domácnosť či oddanosť manželovi. Viaceré ženy, ktoré takto žili celé roky, dnes hovoria o odvrátenej strane trendu. Po rozvode zostali bez vzdelania, pracovných skúseností aj finančnej istoty.
Fenomén takzvaných tradwives (traditional wives – tradičné manželky) si v posledných rokoch získal veľkú popularitu na sociálnych sieťach. Influencerky zdieľajú videá, na ktorých varia od základu, pestujú vlastnú zeleninu, starajú sa o deti a hovoria o tom, že ich poslaním je vytvárať harmonický domov a podporovať manžela.
Viaceré ženy, ktoré takýto život kedysi viedli, však dnes upozorňujú, že realita môže byť úplne iná. Tvrdia, že po rokoch strávených v domácnosti zostali po rozvode bez príjmu, pracovných skúseností a možnosti postarať sa samy o seba.
Jednou z nich je Enitza Templetonová, dnes 43-ročná aktivistka z amerického Colorada. Vydala sa ako 26-ročná, vzdala sa sna o umeleckej kariére a naplno prijala tradičné rozdelenie rolí. Starala sa o domácnosť, vychovávala štyri deti, pestovala potraviny a podľa vlastných slov robila všetko pre to, aby vyhovela manželovým predstavám.
Po rokoch si však začala pripadať ako väzeň vo vlastnom živote. „Nemala som vzdelanie, pracovné skúsenosti ani vlastné peniaze. Keď som sa rozhodla odísť, netušila som, ako budem žiť,“ povedala.
Napokon si tajne našla prácu ako zdravotnícka asistentka. Dva roky si odkladala peniaze a až potom sa odhodlala podať žiadosť o rozvod.
Podobnú skúsenosť opisuje aj Christine, ktorá sa vydala ako 17-ročná po zoznámení na cirkevnom tábore. Do 24 rokov porodila tri deti a vzdala sa snov stať sa zdravotnou sestrou alebo vstúpiť do armády.
Tvrdí, že bola vychovávaná v presvedčení, že manželovi sa má podriadiť za každých okolností. Dokonca aj jeho neveru si podľa vlastných slov ospravedlňovala tým, že sa zrejme sama správala zle.
Rozvod prišiel až po takmer dvadsiatich rokoch manželstva, keď vážne ochorela na lymskú boreliózu a napriek zdravotným problémom od nej manžel naďalej očakával, že bude sama zabezpečovať domácnosť, deti aj jeho potreby.
Ďalšou ženou je Sansa z Ohia, ktorá sa vydala hneď po skončení strednej školy ako 18-ročná. Kvôli manželstvu odmietla vysokoškolské štipendium. Po siedmich rokoch sa rozviedla bez vysokej školy, úspor či vlastného bývania.
„Na prvý pohľad to vyzeralo ako rozprávka. V skutočnosti som mala na starosti dom, deti aj všetku prácu. Postupne som mala pocit, že strácam samu seba,“ spomína. Dnes pracuje ako zdravotná sestra a hovorí, že chce byť svojim deťom príkladom nezávislosti.
Diskusia o hnutí tradwives sa opäť rozprúdila po virálnom videu americkej publicistky Jessicy Valentiovej, ktorá sa pýtala, prečo na sociálnych sieťach takmer nevidno ženy propagujúce tento životný štýl po štyridsiatke.
Pod videom sa následne objavili tisíce komentárov žien opisujúcich podobné skúsenosti – skoré sobáše, ekonomickú závislosť od partnera a náročný život po rozvode, píše New York Post.
Samotné bývalé tradwives pritom neodsudzujú tradičné rozdelenie rolí ako také. Zdôrazňujú však, že fungovať môže len vtedy, ak je výsledkom slobodného rozhodnutia oboch partnerov a žena si zároveň zachová finančnú aj osobnú nezávislosť.
„Nie každé tradičné manželstvo skončí zle. Ak sa však pokazí, následky môžu byť veľmi vážne. Preto by každá žena mala mať vzdelanie, pracovné skúsenosti a plán B,“ odkazujú.