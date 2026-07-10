Bombic si urobil terč z aktivistky, takýto NÁKLAD zrejme ani sám nečakal!

BRATISLAVA - Na slovenskom internete vznikol ďalší intenzívny konflikt. Tentokrát je jedným z aktérov kontroverzný Daniel Bombic, ktorý bol v minulosti odsúdený za extrémizmus a jeho výroky rozbúrili viaceré vody sociálnych sietí. Dezinformačná scéna sa totiž snaží rozlúštiť záhadu tajomného webu, ktorý len nedávno zaplavil viaceré četové skupiny a práve spomínaný Bombic si myslí, že má jeho autorku. V momente, keď na ňu ukázal prstom, prišla taká protireakcia, ktorú zrejme ani sám nečakal.
Celá rozbuška začala horieť v momente, keď sa na sociálnej sieti objavil mysteriózny web hlasyagresora.eu. Na ňom majú užívatelia možnosť hľadať osobnosti verejného a politického života, o ktorých sa autor stránky nazdáva, že svojimi vyjadreniami pomáhajú Rusku a šíria vraj propagandu, ktorou Rusi nastavujú naratív domácich politík. Medzi jednotlivcami možno nájsť bývalých komentátorov, politológov či členov aktuálnej koalície. Web už funguje niekoľko dní.
Bombic začal "bádať" po autorovi
Práve fungovanie predmetného webu dostalo nedávno na 4-ročnú podmienku odsúdeného Bombica do vývrtky. Vytočilo ho tiež, že web je anonymný. Kým v prvom statuse sa len rozčuľoval nad tým, ako niektorí predstavitelia dezinfoscény na web reagujú, v druhom už otvorene opisuje svoje poznatky o tom, že za webom má údajne stáť aktivistka a scénaristka Helena Hudáčeková, ktorá tiež pôsobí ako slovenská ambasádorka 108. Kodackej brigády ozbrojených síl na Ukrajine.
Tentokrát si si vybral nesprávnu, reagovala na Bombica Hudáčeková
V momente, keď začal Bombic verejne uvažovať o tom, že za webom by mohla stáť Hudáčeková, netrvalo dlho a spustila sa protiofenzíva. "Tentokrát si si vybral nesprávnu, Bombic!" začala aktivistka.
"Takže ty ma vláčiš po Telegrame s info, že údajne stojím za stránkou ,,Hlasy Agresora", pridávaš screeny mojich postov a spájaš daný web s mojimi aktivitami na ukrajinskom fronte a webom ,,support108"? (..) Tak takto, Danko. Nestojím za danou webovou stránkou ,,Hlasy agresora". Lebo som technický "analfabet". Nerobím weby, neviem to. Avšak, plne podporujem človeka, ktorý za ňou stojí," priznala Hudáčeková a Bombicovi tiež uštedrila poznámku, že nebude ďalšou zo žien, ktorým vraj strpčuje život a ktoré sa pre jeho útoky stiahli zo sociálnych sietí.
Došli ti zásoby žien, do ktorých si môžeš kopnúť? Prežila som toho viac, ako ty v base!
"Došli ti zásoby žien, do ktorých si môžeš kopnúť a ktoré môžeš ponížiť a myslel si si, že 36-ročná žena a matka bude jedna z tých, ktoré budú po nociach plakať do vankúša a v kvetovaných šatách zverejňovať reels so slzami, ako ju Bombic ponížil? Osudová chyba, "kamarát"! Mal si ti totiž zistiť, koho chceš za ďalšiu "obeť". Prežila som toho viac, ako ty v base," odkázala Bombicovi Hudáčeková a popísala svoj neľahký život na fronte na Ukrajine.
"Vopred Ťa upozorňujem, ty zbabelec: Ak chceš útočiť, útoč na mňa...nie na moju rodinu. A nech Ťa ani len nenapadne ísť cez moje deti! Ani cez ženy, ktorých jediným "zločinom" je, že sa ti odmietli skloniť!" dodala na záver.