Vážna nehoda cyklistu s motorkárom pri Leviciach: Na miesto okamžite smeroval vrtuľník!

TLMAČE/MALÉ KOZMÁLOVCE – Vážna dopravná nehoda sa vo štvrtok popoludní stala medzi obcami Tlmače a Malé Kozmálovce v okrese Levice. Po zrážke cyklistu s motocyklistom museli na miesto vyraziť všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníkovej záchrannej služby. O udalosti informoval Hasičský a záchranný zbor Nitrianskeho kraja na sociálnej sieti.
Nehoda bola hasičom ohlásená vo štvrtok 9. júla krátko pred 17. hodinou. Na miesto okamžite vyrazili hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach, policajti, posádky Záchrannej zdravotnej služby aj vrtuľníková záchranná služba.
Cyklista bol na tom horšie
Prvotný prieskum potvrdil, že došlo k zrážke cyklistu s motocyklistom. Obaja účastníci nehody utrpeli zranenia. Hasiči im bezprostredne po príchode poskytli predlekársku prvú pomoc, následne si ich do starostlivosti prevzali záchranári.
Vážnejšie zraneného cyklistu transportoval z miesta nehody vrtuľník do Fakultnej nemocnice v Nitre. Hasiči zároveň asistovali pri naložení zranených do vrtuľníka aj sanitného vozidla.
Na miesto dorazil aj príslušník nehodovej služby Policajného zboru, ktorému hasiči pomáhali pri dokumentovaní nehody.
Zásah komplikoval aj motocykel, ktorý po kolízii skončil v neprístupnom teréne. Hasiči ho pomocou gurtní a ťažného zariadenia vytiahli späť na vozovku, následne bol naložený a odvezený.
Po ukončení všetkých potrebných prác a zbalení techniky sa hasiči vrátili späť na svoju základňu. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.