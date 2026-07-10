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Vážna nehoda cyklistu s motorkárom pri Leviciach: Na miesto okamžite smeroval vrtuľník!

Motorka skončila mimo vozovky, museli pre ňu ísť hasiči. Zobraziť galériu (2)
Motorka skončila mimo vozovky, museli pre ňu ísť hasiči. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

TLMAČE/MALÉ KOZMÁLOVCE – Vážna dopravná nehoda sa vo štvrtok popoludní stala medzi obcami Tlmače a Malé Kozmálovce v okrese Levice. Po zrážke cyklistu s motocyklistom museli na miesto vyraziť všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníkovej záchrannej služby. O udalosti informoval Hasičský a záchranný zbor Nitrianskeho kraja na sociálnej sieti.

Nehoda bola hasičom ohlásená vo štvrtok 9. júla krátko pred 17. hodinou. Na miesto okamžite vyrazili hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach, policajti, posádky Záchrannej zdravotnej služby aj vrtuľníková záchranná služba.

Cyklista bol na tom horšie

Prvotný prieskum potvrdil, že došlo k zrážke cyklistu s motocyklistom. Obaja účastníci nehody utrpeli zranenia. Hasiči im bezprostredne po príchode poskytli predlekársku prvú pomoc, následne si ich do starostlivosti prevzali záchranári.

Vážnejšie zraneného cyklistu transportoval z miesta nehody vrtuľník do Fakultnej nemocnice v Nitre. Hasiči zároveň asistovali pri naložení zranených do vrtuľníka aj sanitného vozidla.

Vážna nehoda cyklistu s
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)

Na miesto dorazil aj príslušník nehodovej služby Policajného zboru, ktorému hasiči pomáhali pri dokumentovaní nehody.

Zásah komplikoval aj motocykel, ktorý po kolízii skončil v neprístupnom teréne. Hasiči ho pomocou gurtní a ťažného zariadenia vytiahli späť na vozovku, následne bol naložený a odvezený.

Po ukončení všetkých potrebných prác a zbalení techniky sa hasiči vrátili späť na svoju základňu. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.

 
 
Viac o téme: NehodaMotorkárDopravná nehodaVrtuľník LeviceTlmačeMalé Kozmálovce
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