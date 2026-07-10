Baby z Hriešneho tanca sa vyrovnáva s asistovanou samovraždou svojej mamy: Jej slová trhajú srdce!

USA - Oznámili jej, že má rakovinu a povedala si, že takto žiť nechce. Mama herečky Jennifer Grey si vybrala dobrovoľné ukončenie života.
Fanúšikov filmu Hriešny tanec zasiahla smutná správa. Herečka Jennifer Grey (66), ktorú celý svet pozná ako nezabudnuteľnú Baby, oznámila, že prišla o svoju milovanú mamu. Ešte väčší rozruch však vyvolali okolnosti jej smrti.
Jennifer na sociálnych sieťach prezradila, že jej mama Jo Wilder zomrela vo veku 94 rokov len týždeň po tom, čo sa dozvedela krutú diagnózu – rakovinu pľúc. Namiesto dlhého boja sa však rozhodla odísť podľa vlastných pravidiel a dôstojne ukončiť svoj život.
„Moja mama Jo Wilder zomrela 4. júla vo veku 94 rokov – vlastným rozhodnutím, podľa svojich podmienok, presne tak, ako celý život žila,“ napísala Jennifer v mimoriadne emotívnom odkaze. Podľa herečky jej mama verila, že dôstojnosť je dôležitejšia ako strach a že odísť zo sveta s pokojom nie je tragédia, ale prejav odvahy.
Obetovala kariéru pre rodinu
Jo Wilder pritom kedysi stála na prahu veľkej hereckej kariéry. Bola talentovanou divadelnou herečkou v New Yorku a mnohí jej predpovedali úspech. Nakoniec sa však rozhodla uprednostniť rodinu pred reflektormi a venovala sa výchove Jennifer a jej brata Jamesa. Neskôr sa presadila ako aktivistka a v Los Angeles prevádzkovala úspešný obchod s dizajnovými kúskami. Jennifer je presvedčená, že práve vďaka tomuto rozhodnutiu mali s bratom výnimočnú mamu. „Keby si vybrala kariéru namiesto nás, nikdy by sme nezažili takú matku, akou bola,“ priznala herečka s obrovskou vďačnosťou.
Na záver odkazu poslala mame posledné vyznanie lásky. „Bola statočná, múdra a hlboká. Ľúbim ťa, mami. Ďakujem, že si ma naučila, ako sa dá všetko zvládnuť s gráciou. Dokonca aj toto.“
Jennifer Grey pritom v minulosti viackrát prezradila, že s oboma rodičmi bola veľmi úzko spätá a telefonovala im prakticky každý deň. O to bolestivejšia je strata ženy, ktorá podľa nej celý život dokazovala, že skutočná sila nespočíva v sláve, ale v odvahe robiť vlastné rozhodnutia a byť sama sebou.