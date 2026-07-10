Hrôza po rodinnej hádke: Muž je podozrivý, že napadol matku a následne ju podpálil

BERLÍN - Štyridsaťpäťročný muž zo spolkovej krajiny Hesensko v strednom Nemecku je podozrivý z napadnutia svojej 76-ročnej matky počas hádky, jej následného podpálenia a zabitia, uviedla vo štvrtok polícia. Upozornila na to agentúra DPA.
Žena zomrela podľa polície na mieste činu. Predpokladá sa, že počas údajnej vraždy sa na mieste nachádzala aj 103-ročná babka podozrivého muža, ktorú s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.
Údajný páchateľ z miesta činu najprv ušiel. Nemecké úrady ho našli a zadržali vo štvrtok večer počas pátracej akcie, v rámci ktorej bol nasadený aj policajný vrtuľník, policajné psy a jednotka z hlavného veliteľstva polície v Hesensku.
Podľa dostupných informácií boli policajti v skorých večerných hodinách najskôr privolaní k požiaru v obytnej budove v meste Hünfelden, ležiaceho približne 60 kilometrov severozápadne od Frankfurtu nad Mohanom. Na mieste činu našli mŕtvu 76-ročnú ženu.
Presné okolnosti incidentu zostávajú stále nejasné a sú predmetom vyšetrovania, potvrdila polícia. Žiadne ďalšie informácie, vrátane rozsahu zranení mužovej babky, poskytnúť nemohla.