Dráma na VIDEU: Boeing o chlp unikol katastrofe! Krídlo sa mu takmer dotklo zeme

AUSTIN - Nákladné lietadlo Boeing 777 počas skúšobného letu v americkom Texase len tesne minulo zemský povrch. Kritický manéver zachytili aj zábery zverejnené na sociálnej sieti X. Prípad by mohol preveriť americký letecký úrad FAA.
Lietadlo čakalo na odovzdanie novému majiteľovi
Incident sa odohral 24. júna počas skúšobného letu nad letiskom Horseshoe Bay Resort Jet Center v Texase. Nákladný Boeing 777-200F mal byť po dokončení testov zaradený do flotily spoločnosti Qatar Airways Cargo, v čase udalosti však ešte nebol leteckému dopravcovi oficiálne odovzdaný.
Na záberoch zverejnených na sociálnej sieti X vidieť, ako lietadlo prelietava nad areálom v mimoriadne malej výške a následne prechádza do pravej zákruty.
V najnižšom bode sa krídlo nebezpečne priblížilo k zemi
Podľa letových údajov sa lietadlo počas nízkeho preletu nachádzalo v nadmorskej výške približne 290 metrov. Po prepočte s ohľadom na nadmorskú výšku letiska však odborníci dospeli k záveru, že Boeing letel prakticky tesne nad zemou.
Najkritickejší okamih nastal vo chvíli, keď sa lietadlo v najnižšom bode naklonilo doprava. Pravé krídlo sa pritom priblížilo k zemi len o niekoľko metrov, prípadne ešte menej.
Majiteľ lietadla vysvetlil účel letu
Spoločnosť Jetran, ktorá je vlastníkom lietadla, potvrdila, že išlo o záverečný skúšobný let pred plánovaným odovzdaním stroja zákazníkovi. Zároveň zdôraznila, že Boeing v tom čase neprevádzkovala spoločnosť Qatar Airways a za riadením nesedeli jej piloti.
Firma zároveň uviedla, že nízky prelet nad vlastným areálom mal predstavovať symbolické gesto pri ukončení testovania lietadla.
Manéver môže preveriť americký regulátor
Podľa odborníkov existuje vysoká pravdepodobnosť, že incident bude skúmať americký Federálny úrad pre letectvo (FAA). Informácie o udalosti priniesli zahraničné médiá na základe letových dát a zverejnených videozáznamov.
Experti upozorňujú, že podobné nízke prelety patria medzi rizikové manévre. Letisko v Texase sa nachádza v blízkosti obytnej zástavby a je určené predovšetkým pre menšie lietadlá. Aj malá chyba pri takomto lete môže mať vážne následky.