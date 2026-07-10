SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela priekopníčka letectva: Do vesmíru sa dostala až ako 82-ročná

GRAPEVINE - Vo veku 87 rokov zomrela priekopníčka letectva, Američanka Wally Funková, ktorá bola svojho času najstaršou ženou, aká kedy letela do vesmíru. Informovali o tom vo štvrtok mieste úrady, píše o tom agentúra AP.
Funková zomrela v stredu v zariadení pre seniorov v meste Grapevine na predmestí Dallasu a Fort Worth v Texase, uviedla poslankyňa mestského zastupiteľstva v Grapevine a zároveň Funkovej opatrovateľka Duff O'Dellová, ktorá bola v čase úmrtia po jej boku. Dodala, že Funková v poslednom období niekoľkokrát spadla a mala infekciu v nohe, čo si nakoniec vyžiadalo svoju daň. Funková bola jednou z 13 pilotiek, ktoré začiatkom 60. rokov minulého storočia prešli rovnakými testami ako čisto mužský zbor astronautov NASA, no do vesmíru sa vtedy nedostali. Svoju šancu dostala až v roku 2021 na palube rakety spoločnosti Blue Origin zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa.
Vo veku 82 rokov sa vtedy stala najstarším človekom vo vesmíre, hoci tento rekord neskôr prekonali herec zo seriálu Star Trek William Shatner a Ed Dwight, prvý černošský kandidát na astronauta v USA - obaja mali 90 rokov. Bezos si vybral Funkovú ako „čestného hosťa“, aby letela spolu s ním a ďalšími dvoma pasažiermi na suborbitálny let zo západného Texasu na palube jeho rakety New Shepard. „Wally Funková nikdy neprestala veriť, že jedného dňa dosiahne vesmír. Jej vášeň pre lietanie, vytrvalosť a láska k objavovaniu budú aj naďalej inšpirovať generácie Američanov. Šťastný let, Wally,“ napísal vo štvrtok na sociálnej sieti X administrátor NASA Jared Isaacman.