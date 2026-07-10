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Zrušili vám let alebo poriadne meškal? Nenechajte sa odbiť! Návod, ako získať kompenzáciu

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(Zdroj: Getty Images)
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BRATISLAVA - Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde, no s ňou prichádza aj zvýšené riziko nepríjemností na letiskách. Oneskorené či úplne zrušené lety dokážu cestujúcim poriadne znepríjemniť život. Európska legislatíva síce garantuje finančné odškodnenie, no realita býva často komplikovanejšia a letecké spoločnosti sa vyplácaniu peňazí radi vyhýbajú. Spotrebiteľská organizácia dTest preto prináša jasný návod, ako postupovať, keď aerolinky vašu žiadosť zamietnu alebo ju úplne ignorujú.

Súčasné európske pravidlá pre kompenzácie zostávajú pevne zachované. Nárok na finančné odškodnenie vám vzniká v troch hlavných situáciách: ak má váš let pri prílete do cieľovej destinácie meškanie tri a viac hodín, ak dôjde k jeho zrušeniu menej ako 14 dní pred plánovaným odletom, alebo ak vám dopravca odoprie nástup na palubu.

Výška finančnej kompenzácie nie je naviazaná na cenu vašej letenky, ale odvíja sa výhradne od dĺžky plánovaného letu. Pohybuje sa v rozmedzí od 250 do 600 eur. Prepravca sa povinnosti platiť zbaví iba vtedy, ak dokáže, že k obmedzeniu došlo pre mimoriadne okolnosti, ktorým nebolo možné zabrániť – napríklad pre extrémne počasie či štrajk riadenia letovej prevádzky. Okrem peňazí máte pri dlhom čakaní priamo na letisku nárok aj na stravu, občerstvenie či bezplatné ubytovanie.

Európsky parlament a Rada EÚ dospeli k dohode, ktorá má cestujúcim proces získavania peňazí výrazne uľahčiť, hoci ju ešte čaká finálne schválenie. Letecké spoločnosti budú musieť po novom povinne zasielať jasné elektronické pokyny, ako požiadať o odškodné, a to do štyroch dní od ukončenia cesty. Dovolenkári dostanú na podanie žiadosti jednotnú lehotu deväť mesiacov. Aerolinkám sa zároveň výrazne okresá manévrovací priestor – na vyplatenie peňazí alebo na predloženie oficiálneho zdôvodnenia, prečo nárok neuznávajú, budú mať striktných 30 dní.

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Ako postupovať, ak letecká spoločnosť váš nárok zamietne?

„Väčšina leteckých spoločností dnes ponúka na svojich webových stránkach formulár, prostredníctvom ktorého si cestujúci môžu uplatniť nárok na kompenzáciu. Lehota na uplatnenie nároku však nie je jednotná na úrovni celej EÚ a riadi sa právnym poriadkom konkrétneho štátu. Na Slovensku si kompenzáciu viete uplatniť do dvoch rokov od dátumu letu,” informuje Eduarda Hekšová, riaditeľka dTestu.

V takom prípade sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je na Slovensku príslušným orgánom dohľadu nad dodržiavaním práv cestujúcich v leteckej doprave. „Zároveň platí, že cestujúci musí najskôr kontaktovať samotnú leteckú spoločnosť a podať žiadosť o kompenzáciu priamo u nej. Až následne, ak nedôjde k náprave alebo je odpoveď neuspokojivá, má zmysel obrátiť sa na ďalšie inštitúcie,” dodáva Eduarda Hekšová.

Kedy sa obrátiť na SOI?

Na Slovenskú obchodnú inšpekciu sa môžete obrátiť v prípade, ak let odlietal z letiska na Slovensku alebo išlo o let z nečlenského štátu do Slovenskej republiky s leteckou spoločnosťou registrovanou v EÚ. Ak však odlietate z iného členského štátu EÚ, príslušným orgánom je inštitúcia v danej krajine.

Sťažnosť je možné podať po tom, čo ste sa so svojimi nárokmi obrátili na leteckú spoločnosť a nedošlo k uspokojivej odpovedi. V podaní je potrebné uviesť rozhodujúce skutočnosti a priložiť relevantné prílohy, napríklad potvrdenie rezervácie alebo kópiu letenky. SOI podanie prešetrí a posúdi, či došlo k porušeniu práv cestujúcich. V prípade zistenia nedostatkov môže voči dopravcovi prijať opatrenia. Inšpekcia však nerozhoduje o individuálnych nárokoch na finančné odškodnenie.

Súdna cesta 

Ak letecká spoločnosť nárok cestujúceho neuzná ani po preverení príslušným orgánom, môže sa cestujúci domáhať odškodnenia súdnou cestou, napríklad prostredníctvom žaloby o zaplatenie. V praxi ide o občianskoprávny spor, pri ktorom je potrebné preukázať vznik nároku podľa európskej legislatívy. Pri nižších sumách možno využiť aj zjednodušené európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré je administratívne menej náročné.

Viac o téme: DtestAerolinkyKompenzáciaZrušený let
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