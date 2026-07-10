SHMÚ oficiálne uznal teplotný rekord v SR s hodnotou 41,3 stupňa Celzia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)
BRATISLAVA - Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na štvrtkovom (9. 7.) zasadnutí oficiálne uznali rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia z 30. júna. Namerali ho v Kamenici na Hronom. Informoval o tom hovorca SHMÚ Ivan Garčár.
„Stalo sa tak po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel a dôkladnej analýze poveternostnej situácie zo dňa 30. 6. 2026,“ ozrejmil Garčár.
Na zasadnutí sa zúčastnili pracovníci z úsekov Meteorologická služba - odbory klimatologická služba a pozemné meteorologické siete, Meteorologická služba Košice, Meteorologická služba Banská Bystrica a úseku Centrum predpovedí a výstrah SHMÚ.