Bývalej Jojkárke rupli nervy: Táto krajina nie je pre starých. Ani pre chorých. Ani pre chudobných!

BRATISLAVA - Šesť hodín na urgente, neznesiteľné bolesti a napokon odporúčanie hľadať súkromných lekárov. Mirka Ábelová opísala svoju skúsenosť so slovenským zdravotníctvom bez príkras. Jej emotívne slová okamžite vyvolali vlnu reakcií.
Diskusia o stave slovenského zdravotníctva pokračuje. Len pred pár dňami otvorila túto tému producentka Wanda Adamík Hrycová, ktorá verejne prehovorila o svojej skúsenosti a problémoch, s ktorými sa podľa nej pacienti stretávajú. „Ja som nezaplatila jednu korunu českú za celý rok za lekára, ani za žiadne potvrdenia,“ povedala s tým, že rozdiel pocítila aj pri zubnej starostlivosti. „Boli sme u zubára. Mám tri deti, takže ja presne viem, čo znamená preventívna prehliadka u nás. Vždy nad tým rozmýšľam, že koľko ľudí si môže dovoliť chodiť k zubárovi, pretože to na Slovensku naozaj nie je sranda.“
Teraz sa ozvala aj spisovateľka a bývalá účastníčka šou Dievča za milión Mirka Ábelová, ktorá opísala vlastný nepríjemný zážitok. Skončila v nemocnici po tom, čo ju dva týždne trápili silné bolesti v oblasti bedrového kĺbu, slabín či úponov. Ako uviedla, bolesť bola podľa nej neznesiteľná a bežné lieky jej už nezaberali. Po návšteve urgentu v jednej z bratislavských nemocníc opísala, že hoci sa stretla s ochotným personálom, riešenie svojho problému napokon nenašla. Hoci podľa jej slov boli zdravotníci milí a v rámci možností sa snažili, strávila na urgente šesť hodín. „Po dvoch týždňoch bolestí bedrového kĺbu/slabín/úponov či kieho krista, ktoré sa nedajú zniesť, som dostala infúzku, ktorá nezabrala, opiaty (hell yes) a odporúčanie, aby som si našla súkromného ortopéda, ktorý mi spraví MR-ko,“ napísala.
Ako pokračovala, problémom podľa nej bolo aj to, že nevedela, na koho konkrétne sa obrátiť. „Nevedeli, akého, u nich sa na MR čaká vraj veľa veľa mesiacov. Súkromného neurológa (nevedeli akého), alebo rehabilitáciu (nevedeli akú, lebo sú urgent),“ uviedla. Ábelová následne opísala aj finančnú stránku celej situácie. „Medzitým si platím zdravotné poistenie, aj všetky ‚nedoplatky‘, medzitým som vycálovala 35 € za súkromné sono slabiny, rezanie oka s jačmeňom v súkromnej klinike za 120 či koľko, lebo pani na pohotovosti ma poslala domov, 50 € za chiropraktika,“ uviedla.
Situáciu opísala veľmi emotívne a nešetrila kritikou systému. „Táto krajina nie je pre starých. Ani pre chorých. Ani pre chudobných,“ odkázala. Najsilnejšie slová prišli v závere jej príspevku. „Dnes som mala chuť sa na protest proti tomuto rozkradnutému štátu slávnostne upáliť. Ale čomu by to pomohlo, žehej. Posledný nech zhasne, alebo škrtne zápalkou,“ dodala.
Neskôr ešte doplnila, že u svojej všeobecnej lekárky bola už pred návštevou urgentu a mala odporúčania na ďalšie vyšetrenia. Keďže sa však jej stav zhoršoval a bolesti sa nedali vydržať, rozhodla sa vyhľadať urgentnú pomoc. Jej status vyvolal množstvo reakcií. Viacerí ľudia jej skúsenosť podporili a pridali vlastné príbehy.
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