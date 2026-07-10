Krvavý útok v Bratislave: V Petržalke surovo pobodali 50-ročného muža! V nemocnici bojuje o život

BRATISLAVA - Na Gessayovej ulici v bratislavskej Petržalke vo štvrtok (9. 7.) pobodali 50-ročného muža. Do nemocnice ho previezli s dvomi bodnými poraneniami v oblasti brucha a hrudníka a rezným poranením v oblasti krku. Polícia začala vo veci trestné stíhanie. Podozrivého z útoku zadržala v piatok ráno. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Oznámenie o pobodanom mužovi prijala polícia na tiesňovej linke 158 vo štvrtok (9. júla) krátko pred 22.00 hod. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka, ktorá hodnovernosť oznámenia potvrdila. Pohľad na zraneného muža bol hrozivý.
Páchateľ na 50-ročného muža zaútočil nekompromisne a zasadil mu rany na viaceré citlivé miesta tela. Obeť utrpela dve vážne bodné poranenia – jedno v oblasti brucha a druhé v oblasti hrudníka. Tým sa však útok neskončil, muž mal navyše aj hlboké rezné poranenie na krku. Vzhľadom na kritický stav a masívne krvácanie musela poškodeného posádka rýchlej zdravotnej pomoci po prvotnom stabilizovaní urýchlene transportovať do najbližšej nemocnice.
Policajti na mieste činu okamžite uzatvorili priestor a začali s vykonávaním prvotných procesných úkonov. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V obratom začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Intenzívne pátranie po útočníkovi prinieslo svoje ovocie už o niekoľko hodín neskôr. V priebehu piatkového rána policajti obmedzili na osobnej slobode 58-ročného muža, ktorý je dôvodne podozrivý zo spáchania tohto závažného skutku.