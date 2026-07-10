Hviezda Smrtonostnej zbrane priznala smutnú správu: Bojuje s alzheimerom!

LOS ANGELES - Americký herec Danny Glover oznámil, že už niekoľko rokov žije s Alzheimerovou chorobou. Hviezda filmovej série Smrtonosná zbraň sa rozhodla o svojej diagnóze hovoriť verejne až teraz.
Americký herec Danny Glover, ktorého diváci poznajú predovšetkým zo série filmov Smrtonosná zbraň, prezradil, že už niekoľko rokov žije s Alzheimerovou chorobou. O svojej diagnóze sa rozhodol hovoriť verejne až teraz, pretože podľa vlastných slov nastal správny čas podeliť sa o svoju skúsenosť. Sedemdesiatdeväťročný herec počas vystúpenia v relácii The Today Show uviedol, že lekári mu ochorenie diagnostikovali v roku 2022.
Napriek náročnej diagnóze sa snaží zachovať optimizmus a pokračovať v bežnom živote. „V istom zmysle sa s tým dá žiť. Som si istý, že ako bude choroba postupovať, veci sa budú meniť,“ povedal Glover. Zároveň priznal, že pociťuje spomalenie pohybov, reči aj pamäti. Veľkou oporou je mu však rodina. O svojom živote s Alzheimerovou chorobou herec hovoril aj v rozhovore pre magazín People.
Priznal, že zmieriť sa s diagnózou nie je jednoduché. „Stále vo svojej mysli neprijímam všetky stránky tejto skutočnosti,“ povedal. Dodal, že si váži okamihy, keď si dokáže vybaviť spomienky, ktoré mu pripomínajú, že pamäť ho ešte úplne neopustila. Napriek ochoreniu sa nevzdáva plánov do budúcnosti. „Nemám pocit, že je to koniec môjho života. Stále je predo mnou práca. Mám svoju dcéru, mám priateľov. Chcem len povedať, že život pokračuje.“