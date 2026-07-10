Chystáte sa k vode? Hygienici vydali varovanie pre obľúbené rekreačné lokality

SENICA - Voda na Kunovskej priehrade v okrese Senica má podľa posledných výsledkov monitoringu zhoršenú kvalitu na kúpanie. Regionálni hygienici zaznamenali zvýšené hodnoty chlorofylu a v dôsledku prevahy rias bola prekročená limitná hodnota stanovená vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Hygienici upozorňujú, že zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín obyvateľstva, napríklad u alergikov. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na svojom webe.
Vzorka vody odobratá 29. júna ukázala prekročenie ukazovateľa chlorofylu, pričom znížená bola aj priehľadnosť vody. Predchádzajúce odbery z 1. a 15. júna hodnotili vodu ako vhodnú na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami. Kontroly kvality vody sa počas kúpacej sezóny vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.
Zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín
Podľa ÚVZ však zistené hodnoty nepredstavujú pre zdravých ľudí akútne zdravotné riziko. Upozorňuje, že zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín obyvateľstva, medzi ktoré patria deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabenou imunitou. Tým odporúčajú obmedziť dlhodobý pobyt vo vode, pričom riziko narastá pri opakovanom kúpaní.
Kunovská priehrada patrí medzi rekreačné lokality v okrese Senica. Návštevníkom je k dispozícii športový areál, pitná voda, sprchy aj sociálne zariadenia. Lokalitu prevádzkujú Rekreačné služby mesta Senica.
RÚVZ zatiaľ neodporúča kúpanie na Starej Myjave, riziko evidovali aj vlani
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne zatiaľ počas tohtoročnej kúpacej sezóny neodporúča kúpanie vo vodnej nádrži Stará Myjava. Dôvodom je minuloročný výskyt cerkárií rodu Trichobilharzia, ktoré spôsobujú cerkáriovú dermatitídu. Vyplýva to zo správy hygienikov o stave prírodných a umelých kúpalísk, ktorú zverejnili na svojom webe.
RÚVZ pripomenul, že počas kontroly kvality vody v letnej kúpacej sezóne 2025 boli vo vzorkách z vodnej nádrže Stará Myjava zistené cerkárie rodu Trichobilharzia, známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy. „Z uvedeného dôvodu kúpanie vo vodnej nádrži Stará Myjava neodporúčame,“ uviedli hygienici. Vzorku vody z nádrže odobrali aj 2. júna, výsledky analýz ešte nie sú známe.
Nejde pritom o nové odporúčanie. RÚVZ Trenčín verejnosť pred kúpaním v nádrži varoval aj vlani. Po júnových odberoch z roku 2025 hygienici informovali, že v troch vzorkách potvrdili prítomnosť cerkárií. Upozornili zároveň, že počas letných mesiacov sa môžu vo vodnej nádrži objaviť aj infekčné larvy spôsobujúce cerkáriovú dermatitídu, preto kúpanie neodporučili.
Výsledky potvrdili prítomnosť lariev parazitov
Problematike sa venoval aj následný parazitologický výskum. Výsledky, o ktorých informovala vlani v decembri, potvrdili prítomnosť lariev parazitov spôsobujúcich cerkáriovú dermatitídu vo vodnej nádrži od júna do októbra 2025. Odborníci z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied upozornili, že zvýšený výskyt súvisí aj so zhoršeným ekologickým stavom nádrže, premnožením vodných slimákov a nadbytkom živín vo vode. Za najúčinnejšie opatrenie označili zlepšenie kvality vody a obmedzenie jej ďalšieho znečisťovania.
Z vodných plôch v blízkosti Myjavy hygienici aktuálne evidujú ako vhodnú na kúpanie na vlastné riziko iba Zelenú vodu pri Novom Meste nad Váhom. Vzorka odobratá 18. mája spĺňala požiadavky na kvalitu vody. Hygienici však upozorňujú, že po búrkach môže dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu kvality vody v dôsledku splachov z okolitých plôch.