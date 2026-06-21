Ďalšia DRÁMA v oblakoch: Lietadlo po štarte urobilo dve otočky pri Šali a vrátilo sa na letisko! OPIS svedka

BRATISLAVA - Ďalšia otočka po štarte. Lietadlo letu spoločnosti Wizz Air z Bratislavy do Košíc sa v sobotu popoludní musel krátko po štarte otočiť späť na letisko. Nezvyčajný manéver si všimli aj obyvatelia západného Slovenska, keď lietadlo krúžilo nízko nad okolím Šale. Po technickej kontrole stroj opäť odštartoval a do Košíc dorazil s výrazným meškaním.
Sobotný let W67003 aerolinky Wizz Air, ktorý štartoval 16:10 h z Letiska M. R. Štefánika, sa po niekoľkých minútach vrátil späť na letisko. Otáčajúce sa lietadlo si všimol čitateľ Peter. "Lietadlo chvíľu krúžilo ponad okolie Šale. Išlo stále nízko, spomalilo a prudko sa otáčalo späť na Bratislavu. Nezvyčajné," napísal redakcii.
Otáčajúce lietadlo zachytila aj stránka Flightradar24, ktorá sleduje lety v reálnom čase. Podľa údajov zverejnených na stránke lietadlo neskôr znovu odštartovalo a v Košiciach pristálo o 18:23 h.
Na dôvody obratu lietadla sme sa pýtali bratislavského letiska. Do uzávierky článku nám neodpovedali. V prípade poskytnutia stanoviska článok aktualizujeme.
Štvrtý incident za krátky čas
Len tri dni predtým (17. 6.) došlo k obratu lietadla späť na bratislavské letisko pri lete W67021, ktorý odštartoval smeroval do Barcelovny. „Wizz Air potvrdzuje, že 17. júna došlo pri vzlete letu W67021 z Bratislavy do Barcelony k zrážke s vtákom. V súlade s prísnymi bezpečnostnými predpismi a vysokou úrovňou výcviku posádky sa piloti rozhodli vrátiť na odletové letisko, aby mohla byť vykonaná povinná technická prehliadka,“ uviedlo tlačové oddelenie spoločnosti.
Podobná situácia ako túto sobotu sa odohrala 31. mája na rovnakej linke Bratislava – Košice. Lietadlo po dvoch okruhoch nad Šaľou a Sládkovičovom pristálo späť v Bratislave — aj vtedy išlo o zrážku s vtákom. Po technickej kontrole bolo potvrdené, že stroj je schopný ďalšieho letu.
Ďalšia DRÁMA v oblakoch nad Bratislavou! Lietadlo sa po vzlete muselo vrátiť na letisko: Poznáme DÔVOD
V polovici mája (15. mája) zase zasiahlo lietadlo na rovnakej linke blesk. Posádka sa aj v tomto prípade rozhodla pre návrat a následnú technickú prehliadku.