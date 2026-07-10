Škola za 128-tisíc eur ročne láka rodičov odvážnym sľubom: Dieťa odmaturuje s firmou za milión

NEW YORK – Namiesto klasického vyučovania len tri hodiny učenia denne, zvyšok času budovanie vlastného biznisu. Nová súkromná škola v New Yorku s podporou umelej inteligencie tvrdí, že jej absolventi ukončia štúdium s firmou v hodnote jedného milióna dolárov. Ak sa to nepodarí, rodičom sľubuje vrátenie školného.
V Spojených štátoch vzniká ďalší netradičný vzdelávací projekt, ktorý stavia na umelej inteligencii a podnikaní. Súkromná Founders School, nadväzujúca na koncept Alpha School, otvorí novú pobočku v New Yorku a rodičov láka nezvyčajnou garanciou – študenti by mali do ukončenia strednej školy vybudovať firmu s hodnotou najmenej jeden milión dolárov. Ak sa to nepodarí, škola deklaruje, že vráti zaplatené školné, píše Pagesix.
Ročné školné predstavuje 150-tisíc dolárov, teda približne 128-tisíc eur. Celkové náklady na štúdium tak môžu počas štyroch rokov presiahnuť pol milióna eur. Škola však tvrdí, že nejde len o vzdelanie, ale o investíciu do budúcnosti študentov.
Na rozdiel od tradičných škôl trvá akademická výučba len približne tri hodiny denne. O učenie základných predmetov sa vo veľkej miere starajú systémy využívajúce umelú inteligenciu, ktoré prispôsobujú tempo a obsah individuálnym potrebám každého študenta. Zvyšok dňa je venovaný podnikaniu, vývoju produktov, marketingu, predaju a práci na vlastnej firme.
Podľa školy majú študenti už počas prvého ročníka vytvoriť podnik s hodnotou približne 50-tisíc dolárov (asi 43-tisíc eur). V druhom ročníku by mali zamestnať prvých pracovníkov a do desiateho ročníka vybudovať firmu, ktorá dokáže fungovať aj bez ich každodenného riadenia. Cieľom je, aby pri maturite dosiahla hodnotu najmenej jeden milión dolárov.
Zakladatelia tvrdia, že tradičný model vzdelávania už nestačí na prípravu mladých ľudí na svet, v ktorom čoraz viac úloh preberá umelá inteligencia. Namiesto memorovania chcú rozvíjať schopnosť riešiť problémy, viesť tím, predávať produkty a efektívne využívať AI pri podnikaní.
Projekt však vyvoláva aj kritiku. Niektorí odborníci upozorňujú, že tlak na budovanie firmy už počas dospievania môže byť pre mladých ľudí príliš veľký. Otázky vyvoláva aj samotná garancia miliónovej hodnoty podniku, keďže ocenenie spoločnosti nemusí znamenať skutočný finančný úspech ani zisk.
Alpha School, z ktorej nový projekt vychádza, už pôsobí vo viacerých amerických mestách. Jej model vzdelávania založený na umelej inteligencii a krátkej akademickej výučbe vzbudzuje čoraz väčší záujem rodičov aj investorov. Medzi podporovateľov školy patrí aj americký miliardár Bill Ackman.