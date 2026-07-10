Kate Hudson vyzerá stále božsky: Tesne pred 50-kou... FOTO v bikinách!

GRÉCKO - Na svoj vek rozhodne nevyzerá. Kate Hudson aj vo svojich 47 rokoch vyráža dych štíhlou figúrou, ktorú predviedla počas rodinnej dovolenky v Grécku.
Vek je pre ňu skutočne len číslo. Hoci má Kate Hudson 47 rokov a od okrúhlej päťdesiatky ju delia už len necelé tri roky, svojou vypracovanou postavou a mladistvým vzhľadom by bez problémov mohla konkurovať aj o desať rokov mladším kolegyniam. Najnovšie to potvrdili aj fotografie z dovolenky, na ktorých pózuje v bikinách.
Ani ju neobišli letné horúčavy, a tak si spolu s rodinou dopriala oddych poznávacou dovolenkou v Grécku. Okrem objavovania miestnych krás si našla čas aj na relax pri mori, kde predviedla štíhlu postavu. Fotografie sa na sociálnych sieťach stretli s množstvom pozitívnych reakcií. Pod príspevkami sa objavili stovky komplimentov a obdivných komentárov.
Fanúšikovia sa zhodujú, že Kate vyzerá fantasticky. O to väčší obdiv si zaslúži aj preto, že je mamou troch detí. Mnohé ženy dobre vedia, aké náročné je po tehotenstvách a pôrodoch opäť získať pevnú postavu a dostať sa do formy.
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