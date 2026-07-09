Z popola vzniklo umenie: Notre-Dame dostala elektrickú gitaru vyrobenú z dreva zničeného požiarom

PARÍŽ - Parížska katedrála Notre-Dame dostala v utorok jedinečnú pamiatku na požiar, ktorý ju pred siedmimi rokmi zachvátil: ide o elektrickú gitaru vyrobenú z dreva poškodeného plameňmi.
Tento nástroj vyrobil husliar Jonathan Berg z mesta Dax na juhozápade Francúzska. V utorok ho predstavil verejnosti v inštitúcii Rebatir Notre-Dame de Paris, ktorá dohliada na obnovu katedrály. Nástroj nie je na predaj a bude sa používať iba „v rámci partnerstiev podporujúcich ďalšie prebiehajúce rekonštrukčné práce“, uviedla organizácia Rebatir Notre-Dame de Paris. Podľa jej riaditeľa Philippa Josta je gitara výnimočná, pretože je celá vyrobená z masívneho dreva pochádzajúceho zo severnej zvonice Chrámu Matky Božej.
Keď v apríli 2019 zachvátil slávnu katedrálu v centre Paríža rozsiahly požiar, medzi poškodenými časťami boli aj dubové podlahové dosky z jednej zo zvoníc. Drevo bolo príliš spálené na to, aby sa dalo použiť pri rekonštrukcii, ktorá umožnila opätovné otvorenie katedrály pre verejnosť v roku 2024.
Husliar Berg však aj z tohto poškodeného materiálu dokázal vyrobiť elektrickú gitaru. „Je to zmučené drevo, nesie stopy svojho predchádzajúceho života,“ povedal o nástroji, na ktorom pracoval tri mesiace.