Dovolenkový chaos na známom letisku: Kvôli silným búrkam museli úplne zastaviť desiatky letov

MNÍCHOV - Letisko v Mníchove, metropole nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko, dopoludnia dočasne zastavilo odbavovanie letov pre očakávanú búrkovú aktivitu vo svojom okolí. Informuje o tom agentúra DPA.
Prevádzkovateľ letiska potvrdil, že z dôvodu ochrany cestujúcich a zamestnancov pred možnými elektrickými výbojmi bol vyhlásený približne 30-minútový zákaz odbavovania, počas ktorého nebolo možné lietadlá nakladať ani vykladať a cestujúci nemohli nastupovať ani vystupovať. Toto opatrenie spravidla spôsobuje ďalšie meškania v bežnom letovom harmonograme, upozornilo letisko.
Podľa vyhlásenia mníchovského letiska a leteckých spoločností sa stredajšie nepriaznivé počasie prejavilo v celej Európe, čo viedlo k rozsiahlym rušeniam letov. V Mníchove bolo zrušených približne 100 štartov a pristátí.
Letisko v Mníchove patrí medzi najvýznamnejšie európske letecké uzly. V roku 2025 ním prešlo približne 43,4 milióna pasažierov. Nemecký meteorologický úrad (DWD) vydal v stredu dopoludnia výstrahu pre región severovýchodne od Mníchova, kde sa očakávajú silné búrky s prívalovým dažďom s úhrnmi 25 - 35 litrov na štvorcový meter za hodinu, prudké nárazy vetra a krúpy.