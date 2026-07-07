Slovensko čaká vyššia spotreba elektriny: Fico chce nové jadrové zdroje

BRATISLAVA - Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne. Uviedol to v rozhovore s tým, že investície do veterných parkov aj naďalej odmieta.
„Slovensko nepotrebuje veternú elektrinu, my potrebujeme veľké zdroje, a to je jadro, voda. Máme napríklad Gabčíkovo, ktoré vyrába 10 % všetkej elektriny na Slovensku. Už viac ako 70 % robíme a budeme robiť z jadra. Blížime sa k 80 % elektrickej energie. Ale tým, že v budúcnosti budú vypadávať niektoré zdroje pre vek, tak to chceme nahradiť novým zdrojom,“ vyhlásil Fico s tým, že ľudia sa nemusia obávať, že by boli katastre slovenských obcí zastavané turbínami po vzore susedného Rakúska.
Zvýšená potreba elektrickej energie podľa Fica vychádza aj z nových investícií. „Máme novú fabriku Volvo, ktorá bude vyrábať výlučne elektrické autá. Stavia sa fabrika na výrobu batérií pre elektrické autá v Šuranoch, tie baterky bude treba napĺňať elektrickou energiou. Hovorí sa o datacentrách, hovorí sa o veľkej spotrebe elektrickej energie z pohľadu umelej inteligencie,“ priblížil.