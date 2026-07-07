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V Ankare sa začína summit NATO: Lídri budú rokovať aj o Ukrajine, príde aj Trump

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(Zdroj: TASR/AP/Emrah Gurel)
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TASR

ANKARA - V tureckej Ankare sa v utorok a stredu stretnú prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO), pričom sa očakáva, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Európski lídri sa tiež podľa agentúry Reuters budú snažiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dokázať, že plnia sľub, ktorý dali na minuloročnom summite v Haagu, že do roku 2035 budú vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent HDP. Slovensko bude v Ankare zastupovať prezident Peter Pellegrini.

Pôjde o druhý summit Aliancie od návratu Trumpa do Bieleho domu. Americký prezident od minuloročného zasadnutia v Haagu ostatných členov NATO opakovane kritizoval, a to napriek tomu, že sa zaviazali významne zvýšiť svoje vojenské výdavky v súlade s jeho požiadavkami. Vzťahy medzi USA a ostatnými spojencami odvtedy významne narušil zámer Trumpa ovládnuť Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou Dánska ako členského štátu NATO.

Na snímke generálny tajomník NATO Mark Rutte vystupuje z lietadla po prílete na summit NATO v pondelok 6. júla 2026 v Ankare
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Na snímke generálny tajomník NATO Mark Rutte vystupuje z lietadla po prílete na summit NATO v pondelok 6. júla 2026 v Ankare  (Zdroj: TASR/AP/Muhammed Abdullah Kurtar)

Skúškou si transatlantické vzťahy prešli aj po začiatku americko-izraelskej vojenskej agresie v Iráne. Trump ostro kritizoval európskych spojencov v NATO, ktorí neposkytli USA svoje kapacity na pomoc pri tejto vojenskej operácii. Washington tiež nedávno oznámil zníženie svojich vojenských kapacít vyčlenených pre potreby Aliancie v Európe. Zároveň má počas nasledujúceho polroka prehodnotiť prítomnosť svojich síl na starom kontinente.

Napriek nezhodám však Trump na summit pricestuje

Napriek nezhodám však Trump na summit pricestuje. Očakáva sa, že lídri sa počas debát zamerajú na zhodnotenie pokroku v oblasti zvyšovania obranných výdavkov, na posilnenie zbrojného priemyslu a na to, ako sa vyrovnať s obmedzenou vojenskou prítomnosťou USA na kontinente. „V roku 2025 európski spojenci a Kanada zvýšili svoje investície do kľúčových obranných potrieb o viac ako 139 miliárd dolárov,“ uvádza sa v pripravených záveroch summitu, ktoré má Reuters k dispozícii. „Budujeme budúcnosť: silnejšiu Európu v rámci silnejšieho NATO – modernizovanej Aliancie. Európski spojenci a Kanada v spolupráci so Spojenými štátmi preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu,“ zdôraznia spojenci.

V Ankare sa začína
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 (Zdroj: TASR/AP/Hussein Malla)

Zatiaľ čo minuloročný summit sa sústredil na zvyšovanie obranných výdavkov, tohtoročné stretnutie by sa malo zamerať na rozvoj výroby zbraní a podporu inovácií. Aliancia preto usporiada v utorok v Ankare fórum zbrojárskeho priemyslu, na ktorom budú oznámené dohody v hodnote desiatok miliárd dolárov.

Podpora Ukrajine

Očakáva sa, že členské štáty opätovne vyslovia svoju podporu Ukrajine, ktorá už viac ako štyri roky odoláva ruskej invázii. Na základe dohodnutého uznesenia by sa mali spojenci zaviazať poskytnúť Ukrajine celkovo 140 miliárd eur počas dvojročného obdobia - teda 70 miliárd ročne - určených na vojenské vybavenie, podporu a výcvik. V tejto sume sú však už zarátané prostriedky z pôžičky EÚ, z ktorej 60 miliárd je určených na vojenské účely. Podľa agentúr prostriedky poskytnú iba európski členovia NATO a Kanada. USA sa na podpore podieľať nebudú, hoci závery podporia.

V súvislosti s Iránom sa očakáva, že spojenci zdôraznia svoj nesúhlas s tým, aby disponoval jadrovými zbraňami, a vyzvú Teherán, aby rešpektoval slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Európski predstavitelia oslovení Reuters však majú obavy, aby vojna v Iráne a nezhody medzi USA a ostatnými členmi Aliancie v tejto veci nezatienili celý summit.

Turecko bude aliančných lídrov hostiť po druhýkrát

Turecko bude aliančných lídrov hostiť po druhýkrát. Ide o jedného z najvýznamnejších členov organizácie s druhou najsilnejšou armádou v nej - po Spojených štátoch. Pre nákupy ruských systémov protivzdušnej obrany S-400 však USA v roku 2020 uvalili na Turecko obchodné obmedzenia a vylúčili ho z programu vývoja a nákupu stíhačiek F-35. Očakáva sa, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude počas bilaterálnych rozhovorov s Trumpom tlačiť na to, aby Turecko mohlo k programu opäť pristúpiť. Rokovať tiež plánuje s Francúzskom a Talianskom o nákupe protivzdušného raketového systému SAMP/T.

Okrem aliančných lídrov sú na summit pozvaní aj juhokórejský prezident I Če-mjong, predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bilaterálnu pozvánku od hostiteľa dostal aj sýrsky prezident Ahmad Šara.

Slovenskú delegáciu povedie prezident Peter Pellegrini

Slovenskú delegáciu povedie prezident Peter Pellegrini, ktorý vo štvrtok absolvuje aj bilaterálne stretnutie s tureckým prezidentom Erdoganom. Do Ankary s ním vycestujú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery summitu. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky týkajúce sa vojenskej pomoci Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú záväzok pre všetkých spojencov.

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