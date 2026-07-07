MIMORIADNE Novinky v prípade brutálnej vraždy učiteľky v Gelnici: Žilinka odhalil ZÁVAŽNÉ pochybenia OČTK!

BRATISLAVA/GELNICA - Generálna prokuratúra SR po preskúmaní prípadu, ktorý predchádzal tragickej smrti učiteľky Zuzany Vargovej z Gelnice, odhalila viacero závažných pochybení v postupe orgánov činných v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka konštatuje, že prípravné konanie neprebehlo v súlade so zákonom a v prípade domáceho násilia došlo k viacerým zásadným zlyhaniam. Výsledkom bude vyvodenie zodpovednosti voči prokurátorom a o zisteniach bude informované aj vedenie polície.
Generálna prokuratúra preskúmala trestnú vec odsúdeného T. V., ktorého Okresný súd Spišská Nová Ves 9. júna 2026 uznal vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania. Muž dostal osemmesačný podmienečný trest s odkladom na 15 mesiacov a súd mu zároveň uložil ambulantné ochranné protialkoholické liečenie.
Len krátko nato však podľa obvinenia svoju manželku zavraždil. Tragédia v Gelnici otriasla celým Slovenskom a vyvolala rozsiahlu diskusiu o tom, či štát dokáže dostatočne chrániť obete domáceho násilia. Prípad vyvolal ostrú kritiku postupu polície, prokuratúry aj justície, keďže žena ešte pred smrťou opakovane upozorňovala na správanie svojho manžela a obrátila sa na orgány činné v trestnom konaní.
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Vyšetrovanie bolo vedené nezákonne, tvrdí šokovaný Žilinka
Po preskúmaní spisu dospela Generálna prokuratúra k záveru, že vyšetrovanie bolo vedené nezákonne.
"Po preskúmaní veci treba konštatovať, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Boli zistené závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia," uviedol Maroš Žilinka, ktorý v statuse rozhodne neskrýva hnev a rozhorčenie.
Skutok vraj posúdili nesprávne a s ním aj vyhodnotené dôkazy
Podľa generálnej prokuratúry bol už samotný skutok nesprávne právne posúdený. Namiesto prečinu nebezpečného vyhrážania malo byť podľa jej záverov trestné stíhanie vedené pre závažnejší zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
"Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby," konštatoval Žilinka.
Prokuratúra upozornila aj na nesprávne vyhodnotenie dôkazov. Žena podľa zistení vyšetrovateľom opísala dlhodobý psychický teror, fyzické útoky aj správanie voči ich maloletej dcére. Hovorila o ničení vecí, pálení oblečenia, podozreniach z pridávania soli, liekov či prostriedku na umývanie riadu do jedla a nápojov, ako aj o opakovaných fyzických útokoch. Pri podaní trestného oznámenia odovzdala aj ohorený list, ktorý nosila pri sebe „pre prípad, že by sa jej niečo stalo“.
Dokazovanie bolo podľa Žilinku taktiež nedostatočné
Podľa generálnej prokuratúry bolo následne aj samotné dokazovanie vykonané nesprávne a v nedostatočnom rozsahu.
"Nebolo zamerané na podstatné okolnosti a nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne, nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky jej boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom," uviedol generálny prokurátor.
Žilinka zároveň poukázal na to, že pri správnej právnej kvalifikácii by prichádzali do úvahy podstatne prísnejšie sankcie. Kým pri prečine nebezpečného vyhrážania hrozí trest od šiestich mesiacov do troch rokov, pri zločine týrania blízkej a zverenej osoby je zákonná sadzba tri až osem rokov, v závažnejších prípadoch dokonca sedem až pätnásť rokov.
Ďalšie pochybenie podľa generálnej prokuratúry spočívalo v tom, že dozor nad prípadom nevykonával prokurátor špecializovaný na domácemu násiliu, hoci takáto špecializácia existuje. Zároveň nebola zabezpečená spolupráca s netrestným úsekom prokuratúry napriek tomu, že útokmi mala byť dotknutá aj maloletá dcéra, a vedúci prokurátori nevykonávali dostatočnú kontrolnú činnosť.
Generálny prokurátor preto rozhodol o prijatí konkrétnych opatrení.
"Zistené závažné pochybenia v danom prípade sú takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať. Preto bolo krajskej prokurátorke v Košiciach uložené prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň, aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku," uzavrel Žilinka.
Dodal, že o vážnych zisteniach bude informovaná aj prezidentka Policajného zboru.
Polícia sa zatiaľ k Žilinkovmu statusu nevyjadrila. Akonáhle tak urobí, jej stanovisko zaradíme do článku.