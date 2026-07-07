Silné slová brata Kate po boji s rakovinou: Sľub, ktorý jej dal v nemocnici, dojal celý svet!

LONDÝN - Keď sa princezná Kate postavila zoči-voči jednej z najťažších životných skúšok, nebol pri nej len princ William. Obrovskou oporou sa stal aj jej mladší brat James Middleton, ktorý teraz odhalil dojímavé tajomstvo z obdobia, keď bojovala s rakovinou.
Mladší brat princeznej Kate James Middleton na sociálnej sieti zverejnil emotívne vyznanie, v ktorom prezradil, že ešte počas Kateinho pobytu v nemocnici jej dal sľub, na ktorý nikdy nezabudol. „Rozprávali sme sa o lezení na hory, keď si bola v nemocnici. Povedal som ti, že jedného dňa ich zdoláme spolu,“ napísal svojej sestre. A svoj sľub napokon splnil.
Kate totiž nedávno absolvovala mimoriadne náročnú výzvu National Three Peaks Challenge, počas ktorej za menej ako 24 hodín vystúpila na tri najvyššie vrchy Anglicka, Škótska a Walesu. Celá akcia mala charitatívny rozmer – jej cieľom bolo podporiť pacientov s rakovinou a vyzbierať peniaze pre nadáciu nemocnice Royal Marsden, kde sa sama liečila.
James priznal, že ich spoločné zdolanie hôr malo oveľa hlbší význam než len športový výkon.
odkázal svojej sestre v jednom z najemotívnejších príspevkov, aké kedy zverejnil.
Jeho slová okamžite dojali fanúšikov kráľovskej rodiny. James vyzdvihol Kate nielen ako princeznú, ale predovšetkým ako mamu, manželku, dcéru a sestru, ktorá podľa neho počas celej náročnej liečby ukázala neuveriteľnú odvahu a silu.
Na vrchole poslednej hory ich čakala celá rodina. Kate privítal objatím princ William, nechýbali ani ich tri deti – princ George, princezná Charlotte a princ Louis – či rodičia Carole a Michael Middletonovci. Fotografie zo spoločného stretnutia obleteli svet a ukázali, akú pevnú oporu má princezná vo svojich najbližších.
Kate sama po skončení výzvy priznala, že rakovina navždy zmení človeka. Podľa nej nezasiahne iba telo, ale aj psychiku, emócie a pohľad na život. Práve preto chcela svojím výkonom upozorniť na to, že cesta po liečbe sa nekončí poslednou chemoterapiou a pacienti potrebujú podporu aj pri návrate do bežného života.