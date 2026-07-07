Utorok7. júl 2026, meniny má Oliver, zajtra Ivan

Silné slová brata Kate po boji s rakovinou: Sľub, ktorý jej dal v nemocnici, dojal celý svet!

Kate nachádzala najväčšiu podporu v rodine Zobraziť galériu (5)
Kate nachádzala najväčšiu podporu v rodine (Zdroj: Instagram/princeandprincessofwales)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

LONDÝN - Keď sa princezná Kate postavila zoči-voči jednej z najťažších životných skúšok, nebol pri nej len princ William. Obrovskou oporou sa stal aj jej mladší brat James Middleton, ktorý teraz odhalil dojímavé tajomstvo z obdobia, keď bojovala s rakovinou.

Mladší brat princeznej Kate James Middleton na sociálnej sieti zverejnil emotívne vyznanie, v ktorom prezradil, že ešte počas Kateinho pobytu v nemocnici jej dal sľub, na ktorý nikdy nezabudol. „Rozprávali sme sa o lezení na hory, keď si bola v nemocnici. Povedal som ti, že jedného dňa ich zdoláme spolu,“ napísal svojej sestre. A svoj sľub napokon splnil.

Kate nachádzala najväčšiu podporu v rodine
Zobraziť galériu (5)
Kate nachádzala najväčšiu podporu v rodine  (Zdroj: Instagram/princeandprincessofwales)

Kate totiž nedávno absolvovala mimoriadne náročnú výzvu National Three Peaks Challenge, počas ktorej za menej ako 24 hodín vystúpila na tri najvyššie vrchy Anglicka, Škótska a Walesu. Celá akcia mala charitatívny rozmer – jej cieľom bolo podporiť pacientov s rakovinou a vyzbierať peniaze pre nadáciu nemocnice Royal Marsden, kde sa sama liečila.

Silné slová brata Kate
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Profimedia)

James priznal, že ich spoločné zdolanie hôr malo oveľa hlbší význam než len športový výkon.
odkázal svojej sestre v jednom z najemotívnejších príspevkov, aké kedy zverejnil.

Emotívny sľub od Kateinho brata Jamesa rozplakal celý svet
Zobraziť galériu (5)
Emotívny sľub od Kateinho brata Jamesa rozplakal celý svet  (Zdroj: instagram/jmidy)

Jeho slová okamžite dojali fanúšikov kráľovskej rodiny. James vyzdvihol Kate nielen ako princeznú, ale predovšetkým ako mamu, manželku, dcéru a sestru, ktorá podľa neho počas celej náročnej liečby ukázala neuveriteľnú odvahu a silu.

Silné slová brata Kate
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SITA)

Na vrchole poslednej hory ich čakala celá rodina. Kate privítal objatím princ William, nechýbali ani ich tri deti – princ George, princezná Charlotte a princ Louis – či rodičia Carole a Michael Middletonovci. Fotografie zo spoločného stretnutia obleteli svet a ukázali, akú pevnú oporu má princezná vo svojich najbližších.

Kate s bratom Jamesom
Zobraziť galériu (5)
Kate s bratom Jamesom  (Zdroj: Instagram/jmidy)

Kate sama po skončení výzvy priznala, že rakovina navždy zmení človeka. Podľa nej nezasiahne iba telo, ale aj psychiku, emócie a pohľad na život. Práve preto chcela svojím výkonom upozorniť na to, že cesta po liečbe sa nekončí poslednou chemoterapiou a pacienti potrebujú podporu aj pri návrate do bežného života.

Viac o téme: RakovinaKráľovská rodinaPrinceznáKateBrat James
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Princ George, princ William
Princ George na nových fotkách: Neuveriteľne vysoký, pôvabný a... pozrite na tú podobnosť!
Zahraniční prominenti
FOTO Jana Švandová vyzerá na
Toto telo má skoro 80?! Herečka Jana Švandová oslávila vo Varoch narodeniny: Vyzerá úžasne
Zahraniční prominenti
Princ William so svojou
Kate zmäkla a zmenila názor: Tajné stretnutie pred svadbou storočia! Prečo sa kráľovský pár zatajuje?
Zahraniční prominenti
FOTO Filmový festival Karlovy Vary
Bujarý štart festivalu v Karlových Varoch: České herečky dekoltmi zatienili aj hollywoodske hviezdy!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Róby z večierku KVIFF 2026: Andrea Verešová s manželom, Dagmar Havlová či slovenské hviezdy zo Sľubu
Róby z večierku KVIFF 2026: Andrea Verešová s manželom, Dagmar Havlová či slovenské hviezdy zo Sľubu
Feminity TV
TK SZĽH a MŽP SR k projektu modernizácie hokejovej infraštruktúry
TK SZĽH a MŽP SR k projektu modernizácie hokejovej infraštruktúry
Správy
Ak V4 obnoví schopnosť koordinácie, opätovne získa v Únii veľký rešpekt, uviedol Fico
Ak V4 obnoví schopnosť koordinácie, opätovne získa v Únii veľký rešpekt, uviedol Fico
Správy

Domáce správy

Do rieky Myjava mali
Do rieky Myjava mali unikať splašky: Polícia prípad preveruje
Domáce
Nešťastie na Račianskej ulici:
Nešťastie na Račianskej ulici: Muž po páde zo strechy utrpel vážne zranenie hlavy
Domáce
Zľava kandidát na post
Slovensko čaká vyššia spotreba elektriny: Fico chce nové jadrové zdroje
Domáce
Tragické nehody na slovenských cestách: Za týždeň zomrelo sedem ľudí, polícia varuje vodičov
Tragické nehody na slovenských cestách: Za týždeň zomrelo sedem ľudí, polícia varuje vodičov
Regióny

Zahraničné

Taliansky minister zahraničných vecí
Už stačilo! Taliansko viac nebude reagovať na vyjadrenia Trumpa, tvrdí Tajani
Zahraničné
Napätie pred summitom NATO:
Napätie pred summitom NATO: Turecká polícia zasiahla proti protestujúcim
Zahraničné
Býky z farmy Fuente
Nebezpečná tradícia pokračuje: Prvý beh s býkmi v Pamplone si vyžiadal zranenia
Zahraničné
Hromadná nehoda v Chorvátsku:
Hromadná nehoda v Chorvátsku: Účastníkom bol aj slovenský vodič! Zasahovať musel vrtuľník
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Lucyd Sládečková
To je zmena! Z malého dievčatka je veľká slečna: Neuveríte, ako dnes vyzerá dcéra známej vizážistky
Domáci prominenti
FOTO Kate nachádzala najväčšiu podporu
Silné slová brata Kate po boji s rakovinou: Sľub, ktorý jej dal v nemocnici, dojal celý svet!
Zahraniční prominenti
Po odchode do Česka
Po odchode do Česka prišla facka! Hrycová priznala sklamanie zo Slovenska: Takto to predsa nemá byť...
Domáci prominenti
Taylor Swift
Mrazivá hra osudu: Svadbu Taylor Swift zasiahla smrť jej obľúbeného človeka!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Hollywood sa búri! Hlavnú
Hollywood sa búri! Hlavnú úlohu vo filme má dostať herečka, ktorá vôbec NEEXISTUJE
Zaujímavosti
Nisyros je iný ako
Nisyros je iný ako ostatné grécke ostrovy, láka aj zostupom do krátera
dromedar.sk
Svetový deň čokolády je
Svetový deň čokolády je tu: Odborníci prezradili, prečo si ju aj bez výčitiek môžete dopriať
Zaujímavosti
Šokujúce varovanie včelára: Med
Šokujúce varovanie včelára: Med môže spôsobiť rakovinu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!
Od stoviek až po viac ako 1600 eur: Pozrite sa, aké budú nové minimálne dôchodky!
Od stoviek až po viac ako 1600 eur: Pozrite sa, aké budú nové minimálne dôchodky!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Idiot a škaredý človek, cucal kokosy: Paraguajská senátorka sa primitívne pustila do Mbappého
MS VO FUTBALE 2026 Idiot a škaredý človek, cucal kokosy: Paraguajská senátorka sa primitívne pustila do Mbappého
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Posledný tanec sa skončil slzami: Ronaldo odchádza zo scény so vztýčenou hlavou
MS VO FUTBALE 2026 Posledný tanec sa skončil slzami: Ronaldo odchádza zo scény so vztýčenou hlavou
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Veci naberajú rýchly spád: Po Ronaldovom konci prišiel z Portugalska ešte jeden veľký oznam
MS VO FUTBALE 2026 Veci naberajú rýchly spád: Po Ronaldovom konci prišiel z Portugalska ešte jeden veľký oznam
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Eso v rukáve a majstrovský ťah Fuenteho: Španielskeho hrdinu bolí srdce z jednej veci
MS VO FUTBALE 2026 Eso v rukáve a majstrovský ťah Fuenteho: Španielskeho hrdinu bolí srdce z jednej veci
MS vo futbale

Auto-moto

Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme
Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Doprava

Kariéra a motivácia

Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Zahraničné
Zdravé snacky do vrecka: Čo si zahryznúť počas 5-minútovej pauzy, keď nestíhate obed?
Zdravé snacky do vrecka: Čo si zahryznúť počas 5-minútovej pauzy, keď nestíhate obed?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Rady a tipy

Technológie

India a Rusko: Prečo Naí Dillí stále financuje ruský vojensko-priemyselný komplex
India a Rusko: Prečo Naí Dillí stále financuje ruský vojensko-priemyselný komplex
Nezaradené
Hackeri našli novú cestu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Takto vyzerá podvodný pracovný pohovor, ktorý lomcuje internetom
Hackeri našli novú cestu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Takto vyzerá podvodný pracovný pohovor, ktorý lomcuje internetom
Bezpečnosť
Brzdiť alebo strhnúť volant? Nový model ukazuje, ako sa vodič rozhoduje v zlomkoch sekundy pred nehodou
Brzdiť alebo strhnúť volant? Nový model ukazuje, ako sa vodič rozhoduje v zlomkoch sekundy pred nehodou
Autá
Nemecko stavia raketový štít za miliardy. Arrow má ničiť balistické rakety ešte vysoko nad Zemou
Nemecko stavia raketový štít za miliardy. Arrow má ničiť balistické rakety ešte vysoko nad Zemou
Armádne technológie

TN LIVE

FOTO: Rozoberali autá načierno? Enviropolícia zasahuje pri Komárne
FOTO: Rozoberali autá načierno? Enviropolícia zasahuje pri Komárne
Domáce
VIDEO: Belgičania vysmiali USA po debakli na MS. Stačili im na to dve slová, schytal to aj tancujúci Trump
VIDEO: Belgičania vysmiali USA po debakli na MS. Stačili im na to dve slová, schytal to aj tancujúci Trump
Šport
Bratislava bude v centre pozornosti celého sveta. Zverejnia tu výsledky testovania PISA 2025
Bratislava bude v centre pozornosti celého sveta. Zverejnia tu výsledky testovania PISA 2025
Domáce
Dlhé vyjadrenie plné prázdnych slov. FIFA vysvetlila, prečo odložila suspendáciu amerického útočníka
Dlhé vyjadrenie plné prázdnych slov. FIFA vysvetlila, prečo odložila suspendáciu amerického útočníka
Šport

Bývanie

V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni

Pre kutilov

Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pozrite sa, ako trávia leto hviezdy Dunaja: Kam vycestovala Helga či Klára Kučerová?
Slovenské celebrity
Pozrite sa, ako trávia leto hviezdy Dunaja: Kam vycestovala Helga či Klára Kučerová?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúce zábery slovenského HOTELA:
Domáce
Šokujúce zábery slovenského HOTELA: Hostia si odniesli niečo, čo im nepatrí, snáď vám to urobilo radosť, odkázali!
MIMORIADNE Novinky v prípade
Domáce
MIMORIADNE Novinky v prípade brutálnej vraždy učiteľky v Gelnici: Žilinka odhalil ZÁVAŽNÉ pochybenia OČTK!
Hromadná nehoda v Chorvátsku:
Zahraničné
Hromadná nehoda v Chorvátsku: Účastníkom bol aj slovenský vodič! Zasahovať musel vrtuľník
ŠOK a sklamanie pre
Domáce
ŠOK a sklamanie pre fanúšikov: Krátko pred začiatkom náhle oznámil zrušenie ďalší populárny FESTIVAL!

Ďalšie zo Zoznamu