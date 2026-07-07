MIMORIADNY ONLINE Rusi opäť útočili na Kyjev! Zelenskyj žiada viac munície

KYJEV - Pri rozsiahlych ruských útokoch na Kyjev a okolie prišlo o život najmenej 26 ľudí a ďalších takmer 90 bolo zranených, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a miestne úrady. Na 16 osôb zahynulo v Kyjeve a ďalších desať v Kyjevskej oblasti. Vysoký počet obetí dal do súvislosti s nedostatkom striel do systému protivzdušnej obrany Patriot a znovu apeloval na spojencov, aby zabezpečili ich včasné dodávky. Čaká rozhodnutie na summite NATO. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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6:14 Ukrajina počas noci na dnes vyslala na moskovský región vyše 430 dronov. Na sieti Telegram to dnes ráno oznámil primátor ruskej metropoly Sergej Sobjanin. O prípadných škodách sa nezmienil. Agentúra AFP uviedla, že veľký ukrajinský úder sa odohral pred dôležitým dvojdňovým summitom Severoatlantickej aliancie, ktorý sa dnes v Ankare začína. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii, súčasťou obrany sú dronové údery v hĺbke Ruska.
6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyjadril poľutovanie nad nedostatkom zbraní na obranu proti ruským balistickým raketám. Je absurdné, že výroba v súčasnosti nedokáže uspokojiť dopyt, povedal v pravidelnom večernom videopríhovore. Pondelkový útok na Kyjev, ktorý Rusko podniklo v predvečer summitu NATO v Ankare, si vyžiadal najmenej 24 obetí. Informuje správa Reuters a AFP.
Rusko na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami
Rusko na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 dronmi, uviedlo ukrajinské letectvo. Zničiť sa podľa neho podarilo 37 rakiet a 326 dronov. Kyjev po úderoch požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. "Putin opäť 'zvíťazil' nad obyčajnými obytnými domami," napísal Zelenskyj na telegrame s odvolaním sa na ruského prezidenta Vladimira Putina. V meste Vyšneve neďaleko Kyjeva je podľa Zelenského kvôli sekundárnej detonácii "veľmi vážna situácia". Očakáva od tajnej služby SBU objasnenie toho, čo sa tu stalo.
Krajská prokuratúra Kyjevskej oblasti uviedla, že celkový počet mŕtvych v regióne sa zvýšil o štyri na desať. Predchádzajúca bilancia, ktorú popoludní zverejnil Zelenskyj, predstavovala 22 mŕtvych, z toho 16 v Kyjeve a šesť v Kyjevskej oblasti. Ukrajinská protivzdušná obrana nebola schopná zneškodniť ani jednu ruskú balistickú strelu, zatiaľ čo pri dronoch aj strelách s plochou drahou letu bola jej percentuálna úspešnosť pomerne vysoká.
Poškodených najmenej 30 obytných budov
Denník Ukrajinska pravda uviedol, že v metropole bolo úplne zničených alebo poškodených najmenej 30 obytných budov. Medzi nimi je podľa agentúry Reuters deväťpodlažná stavba v historickej Podilskej štvrti, ktorá bola od piateho podlažia vyššie zásadne poničená. Dopady úderov sú vidieť aj na videách zverejnených na sociálnych sieťach.
Ruské ministerstvo obrany informovalo o "masívnom" útoku na Kyjev a ďalšie ciele za použitia rakiet a dronov. Tvrdí, že zasiahlo vojenské a energetické ciele v Kyjeve a Kyjevskej oblasti a tiež vojenské letiská vo viacerých ďalších ukrajinských regiónoch. Podľa agentúry AP všetky ruské balistické rakety vypálené na Kyjev zasiahli svoje ciele, čo podčiarkuje zhoršujúci sa nedostatok protiraketových striel pre systémy Patriot.
Útok prišiel len dni po tom, ako vo štvrtok skoro ráno pri ďalšom rozsiahlom ruskom údere na ukrajinskú metropolu zomrelo 31 ľudí. Žiadny iný útok na Kyjev si tento rok nevyžiadal toľko obetí. Na utorok bol v Kyjeve vyhlásený deň smútku za obete ruského útoku, vlajky na obecných budovách budú stiahnuté na pol žrde.
Terčom ruských útokov sa v noci na dnes stala tiež Odesa, odkiaľ je hlásený najmenej jeden zranený. Poľsko dnes kvôli útokom z preventívnych dôvodov krátko vyslalo do vzduchu stíhacie lietadlá. Agentúra Ukrinform dnes tiež napísala, že za uplynulý deň v Charkovskej oblasti v dôsledku ruských útokov zomreli traja ľudia a ďalších 16 utrpelo zranenia. V šiestich ukrajinských oblastiach viedli dnes ruské údery k výpadkom elektriny.