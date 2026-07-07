Babiš mieri na summit NATO: Pavel sa s ním nemieni biť o stoličku

PRAHA - Časť českej vládnej delegácie na čele s premiérom Andrejom Babišom v utorok ráno samostatne odlieta na summit NATO do Ankary. Babiš pred odletom povedal, že ČR navýši výdavky na obranu o 36 miliárd korún v roku 2027. Prezident Petr Pavel, ktorého prítomnosť na summite vláda odmieta, odletí z letiska Praha-Kbely krátko po nich, píše správa portálu Novinky.cz.
„Budúci rok navýšime rozpočet obrany o 36 miliárd a mali by sme dosiahnuť dve percentá,“ oznámil Babiš. Odkazoval na záväzok členských štátov NATO vynaložiť dve percentá HDP na obranu. Summit bude podľa neho špecifický, keďže sa bude intenzívnejšie venovať plneniu obranných záväzkov a prisľúbil, že Česko sa bude snažiť svoj záväzok plniť.
„(Summit) bude v znamení Trumpa, je to vždy zážitok, keď je na nejakom podujatí,“ povedal Babiš. „Uvidíme, či si ma bude pamätať a či s ním budem v nejakom kontakte,“ podotkol s tým, že s českým prezidentom si nekoordinovali svoje postoje.„Netušíme, aký chce mať pán prezident program,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Petr Macinka. „Pánovi prezidentovi držíme palce, nech si to užije a nech sa tam stretne so svojimi priateľmi a privezie si nejaké fotografie,“ uviedol Macinka podľa portálu Novinky. Na summite sa zúčastní aj český minister obrany či vládny splnomocnenec pre plnenie záväzkov voči NATO.
Česká vláda sa niekoľko mesiacov usilovala o neúčasť Petra Pavla na summite, hoci hlava štátu vzhľadom na tradíciu a ústavné postavenie dlhodobo avizovala svoj záujem. Spor viedol k podaniu kompetenčnej žaloby a ústavný súd v predbežnom opatrení vláde prikázal, aby hlave štátu zaistila účasť na summite. Petr Pavel bol predsedom Vojenského výboru NATO v rokoch 2015 - 2018, čo je najvyššia vojenská funkcia, akú môže dôstojník členského štátu v Aliancii vykonávať.
Nebudem sa s Babišom biť o stoličku pri hlavnom stole na summite NATO
Český prezident Petr Pavel cestuje na summit NATO v Turecku samostatne, zatiaľ čo z Prahy už odletela česká delegácia pod vedením premiéra Andreja Babiša. Prezident oznámil, že v Ankare sa zúčastní na všetkých hlavných častiach summitu, informuje správa portálu Novink.cz. Česká hlava štátu sa v utorok pripojí k neformálnej večeri lídrov, ktorú organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan aj k hlavným častiam rokovaní v stredu. Popri tom sa zúčastní na Fóre obranného priemyslu a na pracovných raňajkách pod záštitou organizácie Globsec.
„Nebudem sa s (Babišom) biť o stoličku pri hlavnom stole,“ povedal Pavel k stredajšiemu programu. „Na rokovaniach sa zúčastním bez pocitu poníženia či frustrácie,“ skonštatoval s tým, že chýba koordinácia medzi zahraničnou politikou vlády a prezidentským úradom. Podľa prezidenta budú hlavnými témami summitu výdaje na obranu, obranný priemysel a spolupráca v tejto oblasti, či podpora Ukrajiny.