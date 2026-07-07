Šokujúce zábery slovenského HOTELA: Hostia si odniesli niečo, čo im nepatrí, snáď vám to urobilo radosť, odkázali!

TERCHOVÁ - Je bežné, že po rekreácii si z dovolenky viete odniesť domov nejaký pekný suvenír, či inú spomienku, ktorá vám bude navždy pripomínať tento zážitok. Určite si však za ňu zaplatíte. To sa však nestalo v prípade hotela pri Terchovej, kde na bezpečnostnej kamere odhalili skutočne nepríčetné správanie. Párik si domov odkráčal s "trofejou" v podobe elektrospotrebiča.
O prípade na sociálnej sieti v pomerne pohoršenom, ale slušnom tóne informoval Hotel Rozsutec, ktorého sa krádež týkala. Na videu vidieť, ako sa dve páriky so sebou rozprávajú, pričom pani jedného z nich za chrbtom drží niečo, čo vyzerá ako svetelný lampáš.
Snáď má pani radosť, povzdychlo si vedenie hotela
"Snáď pani solárna lampa urobila radosť, nám iba 4 hodiny," ironicky zareagoval hotel, ktorý svoj status doplnil záberom z bezpečnostnej kamery. Na ňom je vidieť, ako pani drží lampu za chrbtom a pokojne odchádza.
"Snáď sa skupinka spozná a porozmýšľa nad svojím konaním. Nám je jedno, koho je to volič a aká veková skupina … každého hosťa vítame s úsmevom. Snažíme sa, aby bol u nás spokojný a cítil sa príjemne a potom to zamrzí, keď niekto sa zachová takto," posťažoval sa hotel.
Pohoršená verejnosť
Na dvojicu sa podľa očakávania spustila veľká vlna kritiky a pohoršenia. "Stojí im to za tú hanbu?; Čo je to za chlapa, čo ju v tomto podporí?" pýtajú sa pohoršení ľudia, pričom sa našli aj takí, ktorí za dvojicu cítili vraj prenesenú hanbu.
"Musela som to pozrieť dvakrát, aby som uverila ... radosť mať takých hostí. Hanbíme sa za ňu," napísala ďalšia z pohoršených a zrejme skorších hostí hotela.