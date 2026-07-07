ŠOK a sklamanie pre fanúšikov: Krátko pred začiatkom náhle oznámil zrušenie ďalší populárny FESTIVAL!

CHTELNICA - Príchod leta so sebou tradične nesie začiatok viacerých ročníkov známych hudobných a iných festivalov po celom Slovensku. Už počas tohto roka sme sa však mohli presvedčiť, že nie všetky sa musia nevyhnutne uskutočniť. Kým niektorých iných ťažila ekonomická situácia, tých druhých môže byť problém niekde inde. A práve ten druhý problém zaúradoval pri populárnej hudobnej akcii v Chtelnici.
Organizátori festivalu Chtelnica - letný festival hudby a jedla totiž na sociálnej sieti oznámili, že im do pravidelnej agendy povinností pri organizácii takejto veľkej akcie zasiahla náhla indispozícia jedného z organizátorov. "Toto je príspevok, ktorý sme nikdy nechceli zverejniť. Po dlhom zvažovaní sme boli nútení prijať veľmi ťažké rozhodnutie," tvrdia organizátori v statuse, pod ktorého textom zverejnili ďalšie verejné oznámenie o tom, že festival v Chtelnici v Trnavskom kraji tento rok nebude.
Čo je dôvodom zrušenia tohto ročníka?
"S veľkou ľútosťou vám oznamujeme, že sme nútení zrušiť Letný festival jedla a hudby Chtelnica 2026, ktorý sa mal konať v termíne 17. - 18. júla 2026," napísali organizátori len pár dní pred samotným začiatkom.
Dôvodom je vraj náhla zdravotná indispozícia jedného z hlavných organizátorov, ktorá im v tomto čase neumožňuje zabezpečiť festival v kvalite a rozsahu, aký si ľudia a aj účinkujúci zaslúžia.
"Toto rozhodnutie nebolo jednoduché a prijali sme ho až po dôkladnom zvážení všetkých možností. Veríme, že pochopíte, že zdravie musí mať prednosť," dodali a ľuďom odkázali, že zakúpené vstupenky budú refundované v plnej výške.