Nebezpečná tradícia pokračuje: Prvý beh s býkmi v Pamplone si vyžiadal zranenia

PAMPLONA - Pri prvom tohtoročnom behu s býkmi počas tradičných slávností sv. Firmína v severošpanielskej Pamplone utrpelo v utorok zranenia päť ľudí. Ani jeden z nich nie je v ohrození života a žiadne zo zranení nebolo spôsobené býčími rohmi, informuje správa nemeckej agentúry DPA a španielsky vysielateľ RTVE.
Slávnosti na počesť patróna mesta sv. Firmína sa začali v pondelok a potrvajú do budúceho utorka. Ich súčasťou sú okrem behov s býkmi aj koncerty, náboženské procesie a pouličné oslavy; ich súčasťou je aj pitie vína. Najväčšiu pozornosť každoročne priťahuje osem behov s býkmi (španielsky encierro). Konajú sa každé ráno o 8.00 h; ich pôvodným účelom bolo presunúť býky z ohrád do arény, kde sa večer konajú býčie zápasy. Ulice historického centra sa približne 90 minút pred štartom uzatvoria.
Šesť býkov sprevádza šesť volov, ktoré pomáhajú držať stádo pokope na trase dlhej asi 850 metrov cez úzke dláždené ulice starého mesta. Celý beh zvyčajne trvá len dve až tri minúty. Bežci (starší ako 18 rokov) sa rozostavia na trase a väčšina nebeží celú trasu. Tradične majú oblečené biele odevy s červenými šatkami a šerpami.
Aj tento rok behy sprevádzajú protesy
Každoročne sa zrania desiatky ľudí, najmä pri pádoch, niekedy ich býky pošliapu alebo naberú na rohy. Od roku 1924 zomrelo pri behoch 16 ľudí. Aj tento rok behy sprevádzajú protesty ochrancov zvierat, ktorí ich označujú za „stredoveké mučenie“. Napriek kritike festival stále priťahuje tisíce návštevníkov z celého sveta, najmä z Európy, Austrálie, Ázie a Spojených štátov.