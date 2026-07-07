Ministerstvo dopravy chystá zmenu: Týka sa kamier pre rušňovodičov

BRATISLAVA - Železniční dopravcovia by mali povinne kamerami zaznamenávať vedenie železničných vozidiel (rušňov) a prípadne aj priestoru pred nimi. Umožní to návrh novely zákona o doprave na dráhach, ktorý pripravuje Ministerstvo dopravy (MD) SR s cieľom zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Na medzirezortné pripomienkovanie ho chce predložiť ešte v júli. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slov-Lex.sk.
Navrhovaná úprava má vytvoriť jednoznačný zákonný rámec pre používanie obrazových záznamov najmä na účely zisťovania príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí, bezpečnostného vyšetrovania, dokazovania a prijímania preventívnych opatrení v železničnej doprave. „Zároveň sa navrhuje upraviť osobitné podmienky spracúvania osobných údajov vrátane rozsahu spracúvaných údajov, doby uchovávania záznamov, okruhu oprávnených osôb, technických a organizačných opatrení na ochranu záznamov a obmedzenia vybraných práv dotknutých osôb v nevyhnutnom a primeranom rozsahu,“ informovalo MD.
Ide o bezpečnostné opatrenie
Zavedenie obrazového zaznamenávania v kabínach rušňovodičov podľa ministerstva predstavuje bezpečnostné opatrenie, ktorého cieľom je posilniť prevenciu a objektívne vyhodnocovanie udalostí v železničnej doprave. „Ide o prostredie, v ktorom výkon práce prebieha s vysokou mierou samostatnosti a kde aj individuálne pochybenie môže mať závažné následky,“ zdôvodnilo. Z tohto dôvodu navrhne doplniť existujúce bezpečnostné postupy aj o nástroje, ktoré môžu prispieť k lepšiemu objasňovaniu príčin udalostí a k prijímaniu účinnejších preventívnych opatrení.
Analýzy dopravnej bezpečnosti podľa MD poukazujú na to, že kamerové systémy môžu prispievať k znižovaniu pravdepodobnosti vzniku nehôd. Navrhované opatrenie preto možno vnímať ako súčasť širšieho systému prevencie, bezpečnostného riadenia a objektívneho zisťovania príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí.
Súčasná právna úprava neustanovuje výslovnú povinnosť železničného podniku zabezpečiť obrazové zaznamenávanie vedenia železničného vozidla ani priestoru pred ním. Zároveň osobitne neupravuje podmienky, za ktorých by bolo možné takéto záznamy vyhotovovať, uchovávať, sprístupňovať a využívať na účely bezpečnosti železničnej dopravy, zisťovania príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí a prijímania následných preventívnych opatrení.
„V dôsledku uvedeného nemusí byť pri železničných nehodách a mimoriadnych udalostiach vždy dostupný objektívny technický podklad, ktorý by umožnil presné vyhodnotenie priebehu udalosti, konania osôb zúčastnených na prevádzke a okolností, ktoré mohli mať vplyv na jej vznik,“ upozornilo MD. Zisťovanie príčin je tak v praxi vo väčšej miere odkázané na následné výpovede, technické údaje z dostupných systémov a iné nepriame dôkazné prostriedky. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely zákona o doprave na dráhach zasielaním podnetov a návrhov do 17. júla.