AKTUÁLNE Na strednom Slovensku vybuchol stánok s langošmi! Hotová spúšť, ľudia utekali na poslednú chvíľu

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RIMAVSKÁ SOBOTA - Veľké šťastie v nešťastí. V Rimavskej Sobote vybuchol stánok s langošmi, ľudia z neho stohli vybehnúť doslova v posledných sekundách.
V Rimavskej Sobote vybuchol stánok s langošmi. Informuje o tom web tnlive s odvolaním sa na slová svedka. Ten tvrdí, že sa pri incidente nikto nezranil. „Sekundu pred výbuchom všetci vybehli,“ napísal.
Podľa polície k požiaru došlo pri tom, ako majiteľ stánku vymieňal plynovú fľašu. Incident potvrdili aj hasiči, ktorí zisťujú príčinu. Potvrdili, že sa pri výbuchu nikto nezranil.