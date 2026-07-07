Svetový deň čokolády je tu: Odborníci prezradili, prečo si ju aj bez výčitiek môžete dopriať

LONDÝN – Mliečna, horká či biela. Čokoláda patrí medzi najobľúbenejšie sladkosti na svete a 7. júla oslavuje svoj medzinárodný sviatok. Odborníci pripomínajú, že kvalitná horká čokoláda môže mať pri rozumnej konzumácii aj pozitívne účinky na zdravie.
Milovníci čokolády na celom svete si 7. júla pripomínajú Svetový deň čokolády. Tento neoficiálny sviatok sa oslavuje od roku 2009 a podľa historikov odkazuje na obdobie okolo roku 1550, keď sa čokoláda prvýkrát dostala do Európy. Dnes patrí medzi najobľúbenejšie sladkosti na svete a každoročne sa jej skonzumujú milióny ton.
Čokoláda sa vyrába z kakaových bôbov stromu Theobroma cacao, ktorý pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky. Staroveké civilizácie Mayov a Aztékov ju pôvodne konzumovali vo forme horkého nápoja. Až neskôr sa z nej stala sladká pochúťka, akú poznáme dnes.
Odborníci upozorňujú, že nie každá čokoláda je rovnaká. Najviac zdraviu prospešných látok obsahuje kvalitná horká čokoláda s vysokým podielom kakaa. Je bohatá na flavonoidy – antioxidanty, ktoré môžu podporovať zdravie ciev, prispievať k lepšiemu prekrveniu organizmu a pomáhať znižovať krvný tlak. Pozitívne účinky sa však spájajú len s primeranou konzumáciou.
Naopak, mliečna a biela čokoláda obsahujú podstatne viac cukru a tuku, preto by mali zostať skôr príležitostnou maškrtou. Výživoví poradcovia odporúčajú uprednostniť čokoládu s obsahom kakaa minimálne 70 percent a dopriať si len menšie množstvo.
Svetový deň čokolády si ľudia pripomínajú rôznymi spôsobmi. Niektorí navštívia čokoládovne alebo cukrárne, iní pripravujú domáce dezerty, organizujú ochutnávky alebo skúšajú čokolády z rôznych krajín sveta. Na sociálnych sieťach sa každoročne objavujú tisíce príspevkov s fotografiami obľúbených sladkostí.
Hoci je čokoláda často považovaná za „zakázanú“ pochúťku, odborníci pripomínajú, že pri vyváženej strave si ju netreba úplne odopierať. Rozhodujúce je množstvo aj kvalita. Malý
kúsok kvalitnej horkej čokolády môže byť príjemnou súčasťou zdravého jedálnička bez toho, aby človek musel mať výčitky.