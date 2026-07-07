Mrazivá hra osudu: Svadbu Taylor Swift zasiahla smrť jej obľúbeného človeka!

NEW YORK - Len niekoľko hodín po tom, čo svet obletela správa o svadbe Taylor Swift a hviezdy NFL Travisa Kelceho, prišla mimoriadne smutná správa. V deň, keď si speváčka a športovec povedali svoje „áno“, zomrel jej bývalý učiteľ a neskorší osobný ochrankár Kirk Schwabe. Mal 69 rokov.
Schwabe prehral boj s metastatickou rakovinou obličiek. Jeho rodina pre denník The Telegraph potvrdila, že zomrel v piatok po tom, čo sa jeho zdravotný stav v posledných týždňoch výrazne zhoršil. Deň pred smrťou dcéra Sarah Gordon na sociálnej sieti oznámila, že jej otca presunuli do hospicovej starostlivosti. „Ak môjho otca poznáte, viete, že do všetkého, čo robil, dával celé svoje srdce. Miloval učenie a svojich študentov,“ napísala Sarah. K príspevku pridala aj spoločnú fotografiu svojho otca s Taylor Swift, na ktorej držia zarámovanú platinovú platňu pripomínajúcu vydanie speváčkinho debutového albumu z roku 2006.
Kirk Schwabe bol kedysi policajtom v Chicagu. Neskôr začal vyučovať trestné právo na strednej škole Hendersonville High School v Nashville, kde v rokoch 2004 až 2006 učil aj mladú Taylor Swift. Keď sa jej kariéra začala prudko rozbiehať, stal sa na určitý čas aj členom jej ochranky. Na svoju bývalú študentku bol vždy mimoriadne hrdý. Ešte krátko pred smrťou sa v rozhovore pre The Telegraph vyjadril aj k jej vzťahu s Travisom Kelcem. „Dôverujem Taylorinmu úsudku. Vie, čo je pre ňu najlepšie,“ povedal. Spomínal aj na chvíľu, keď si uvedomil, že z obyčajnej študentky sa stáva celosvetová hviezda. „Povedal som jej: Si superstar. Toto už nie je hra. Odteraz bude všetko len rásť a pre teba neexistujú žiadne hranice,“ zaspomínal si.
Ako jej osobný ochrankár vraj často pociťoval obrovskú zodpovednosť. „Ak sa niečo stane, som za to zodpovedný ja. Bolo tam niekoľko stoviek ľudí a hoci sme mali ďalších ochrankárov, mnohých som vôbec nepoznal. Bola to veľká zodpovednosť,“ priznal. Jeho manželka Jane dodala, že Taylor chránil rovnako, ako by chránil vlastné dcéry. Po čase prácu v ochranke opustil, pretože bol psychicky aj fyzicky vyčerpaný. So speváčkou však zostal v blízkom kontakte a naďalej sledoval jej úspechy. Taylor Swift mu vzdala poctu aj nepriamo. Vo filme Valentín z roku 2010 sa učiteľ jej filmovej postavy volal pán Schwabe – práve podľa obľúbeného pedagóga.
Samotná svadba Taylor Swift a Travisa Kelceho sa podľa zahraničných médií konala v Madison Square Garden v New Yorku. Obrad mal viesť herec Adam Sandler a medzi hosťami nechýbali známe osobnosti. Teta speváčky Robin Gentry prezradila, že počas obradu sa veľa plakalo, smialo, tancovalo aj objímalo. Hudobným prekvapením malo byť vystúpenie Paula McCartneyho, ktorý zaspieval legendárnu skladbu I Want to Hold Your Hand. Na pódiu sa objavila aj Stevie Nicks zo skupiny Fleetwood Mac. Hoci sa Kirk Schwabe svadby svojej bývalej študentky už nedožil, jeho rodina uviedla, že bol na Taylor nesmierne hrdý a úprimne jej želal šťastie po boku Travisa Kelceho.