Opozičná strana kritizuje vládu: Pred samitom NATO vraj hrá s otvorenými kartami len navonok

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že slovenskí predstavitelia zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na samit Severoatlantickej aliancie (NATO) v Turecku. PS to považuje za výsmech občanom.
Podpredseda PS Ivan Korčok označil pondelkové stretnutie prezidenta Petra Pellegriniho, premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) pred samitom za frašku. „Fico dal zjavne Pellegrinimu príkaz, aby so všetkým na samite súhlasil. Verejnosť však nevie, s čím vlastne prezident odchádza a s čím tam má súhlasiť. Jedno je isté. Na tomto samite bude prezident opäť len do počtu a Slovensko bude naďalej medzi spojencami v aliancii pôsobiť ako čierny pasažier,“ skonštatoval Korčok v stanovisku, ktoré poslali z mediálneho oddelenia hnutia.
Podpredseda PS a poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek poukázal na to, že deklarácia zo samitu nebude nikoho zaväzovať k finančnej podpore Ukrajiny. Fico podľa neho zneužíva zahraničnú politiku štátu na vnútropolitické divadlo. „Premiér burcuje vlastných voličov proti EÚ, NATO a Ukrajine. Toto divadlo mu slúži na odpútanie pozornosti od nezvládnutých domácich úloh, v tomto prípade od chýbajúceho plánu zvyšovania výdavkov na obranu. Práve prezentácia takéhoto plánu každým členským štátom je pritom ústrednou témou samitu NATO,“ myslí si.
Samit NATO v tureckej Ankare sa začne v utorok (7. 7.) a potrvá dva dni. Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.) v prezidentskom komplexe Bestepe. Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V Turecku sa samit NATO uskutoční po druhýkrát v histórii.