Do rieky Myjava mali unikať splašky: Polícia prípad preveruje

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ŠAŠTÍN-STRÁŽE - Polícia preveruje prípad vypúšťania splaškov do rieky Myjava v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica. Oznámenie prijala 3. júla v dopoludňajších hodinách. Uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Na mieste boli podľa oznámenia aj uhynuté ryby. „Policajti skutočnosť po príchode na miesto potvrdili,“ ozrejmila s tým, že udalosť zadokumentovali ako priestupok proti vodnému zákonu. „V súčasnosti prebieha objasňovanie priestupku,“ doplnila.