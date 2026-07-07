Už stačilo! Taliansko viac nebude reagovať na vyjadrenia Trumpa, tvrdí Tajani

RÍM - Taliansko už viac nebude reagovať na provokatívne výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol minister zahraničných vecí Antonio Tajani v utorkovom rozhovore pre denník La Stampa. Informuje agentúra Reuters.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová minulý mesiac obvinila Trumpa, že si o nej vymyslel príbeh, ako ho na summite G7 vo Francúzsku „prosila“ o spoločnú fotografiu. Trump vo svojich vyjadreniach Meloniovú kritizoval aj v súvislosti s inými záležitosťami, čo v Ríme vyvolalo pobúrenie. Meloniová Trumpove tvrdenia odmietla ako vymyslené a Tajani zrušil plánovanú návštevu Miami, kde sa mal so svojím americkým rezortným partnerom Rubiom zúčastniť na obchodnej konferencii.
Trump a Meloniová sa stretnú na summmite
Trump a Meloniová sa v utorok a stredu stretávajú na summmite NATO v Ankare. V jeho predvečer prezident USA ich spor pripomenul, keď na svojej platforme Truth Social zverejnil fotografiu, ako sa talianska premiérka na neho pozerá s popisom „POTREBNÝ ZÁKAZ PRIBLÍŽENIA“. „(Trump) hovorí sám za seba. Máme amerického prezidenta, ktorý rád provokuje, najmä na sociálnych sieťach. Rozhodli sme sa prestať reagovať na tieto poznámky, aby sme nepodnecovali spory medzi našimi spojencami,“ povedal Tajani pre denník La Stampa.
„Sme a aj naďalej budeme priateľmi Spojených štátov ako nášho strategického partnera a partnera Európy,“ dodal minister. Meloniová bola veľkou podporovateľkou Trumpa a ako jediná európska líderka sa vlani zúčastnila na jeho inaugurácii. V priebehu tohto roka však Trumpa kritizovala za jeho slovné útoky na pápeža Leva XIV., pretože odsúdil konflikt na Blízkom východe. Americký prezident ju preto obvinil z nedostatku odvahy.