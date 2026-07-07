Nešťastie na Račianskej ulici: Muž po páde zo strechy utrpel vážne zranenie hlavy

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Hasiči asistovali v pondelok (6. 7.) na Račianskej ulici v Bratislave pri záchrane osoby, ktorá spadla zo strechy na časť lešenia vo výške druhého nadzemného podlažia a po úraze hlavy sa nachádzala v bezvedomí. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„Zasahujúci hasiči asistovali zdravotníckym záchranárom pri poskytovaní prvej pomoci zranenej osobe a po stabilizácii preložili pacienta prostredníctvom výškovej techniky do vozidla záchrannej zdravotnej služby,“ priblížili hasiči.