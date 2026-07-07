To je zmena! Z malého dievčatka je veľká slečna: Neuveríte, ako dnes vyzerá dcéra známej vizážistky

BRATISLAVA – Tá ale vyrástla! Reč je o dcérke slovenskej vizážistky Lucie Lucid Sládečkovej. Malá Lýdia síce vyrastala na očiach verejnosti, no pri pohľade na aktuálne fotografie zostanete v pomykove. Z malého bábätka je dnes prekrásna mladá dáma.
Lucid sa netají tým, že na svoju dcéru je nesmierne hrdá. K najnovším fotografiám pridala aj dojímavý odkaz: „Najmilovanejšie dievčatko moje“, doplnený srdiečkom, čím opäť ukázala silné rodinné puto.
Pod príspevkom sa okamžite objavili reakcie fanúšikov, ktorí Lýdiu sledujú už v podstate od jej narodenia. Mnohí dnes tak len neveriacky krútia hlavou nad tým, ako veľmi sa za tie roky zmenila.
„To kedy tak vyrástla? Teraz bola malá a dnes je z nej krásna slečna" alebo „Je to krásne dievčatko, po mamine, a už riadne sa z nej stáva slečna nebezpečná".
Lucid vždy otvorene hovorila, že rodina je pre ňu na prvom mieste a snaží sa dcére vytvárať čo najstabilnejšie zázemie. A v tom duchu pokračuje aj po životných zmenách, ktoré ich v posledných rokoch sprevádzali – vrátane návratu zo zahraničia a postupného usadenia sa späť na Slovensku.
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