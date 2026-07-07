Šokujúce varovanie včelára: Med môže spôsobiť rakovinu!

VARŠAVA - Med patrí medzi najzdravšie prírodné sladidlá, no jeho kvalita závisí aj od správneho skladovania. Včelár upozorňuje, že vysoké teploty môžu zmeniť jeho zloženie a zvýšiť obsah látky, ktorá je vo vyšších koncentráciách podľa niektorých štúdií spájaná s rizikom vzniku rakoviny.
Teplo je podľa včelára najväčším nepriateľom medu
Med obsahuje množstvo vitamínov, aminokyselín a enzýmov, má antibakteriálne účinky a podporuje imunitný systém. Jeho zloženie je však citlivé na okolité podmienky a pri nesprávnom skladovaní môže dochádzať k jeho postupným zmenám.
Poľský včelár Wojciech Margowniczy pre portál Fakt upozornil, že med by sa nemal skladovať na miestach, kde je vystavený vyšším teplotám. Za nevhodné považuje napríklad kuchynské skrinky umiestnené v blízkosti sporáka alebo rúry.
Pri vyšších teplotách rastie obsah HMF
Podľa odborníka sa pri dlhodobom pôsobení tepla zvyšuje koncentrácia hydroxymetylfurfuralu (HMF). Ide o látku, ktorá sa prirodzene vytvára pri zahrievaní potravín obsahujúcich cukry. Niektoré štúdie naznačujú, že vo vysokých koncentráciách môže mať rakovinotvorné účinky.
Včelár preto odporúča uchovávať med pri stabilnej teplote okolo 18 stupňov Celzia. Zároveň radí skladovať ho v dobre uzavretej nádobe a obmedziť jeho kontakt so vzduchom aj svetlom.
HMF sa nachádza aj v ďalších potravinách
Ako upozorňujú odborníci, hydroxymetylfurfural nie je typický iba pre med. Vyskytuje sa aj v praženej káve, cereáliách, sušenom ovocí či mlieku.
V bežných množstvách je HMF prirodzenou súčasťou potravín a nepredstavuje zdravotné riziko. Problémom môžu byť až výrazne vyššie koncentrácie tejto látky.
Niektoré druhy medu vydržia veľmi dlho
V súčasnosti existuje viac ako 300 druhov medu, ktoré sa od seba líšia zložením aj trvanlivosťou. Veľký vplyv má podľa potravinovej vedkyne Kanthy Shelkeovej aj druh včiel, ktoré zbierajú peľ.
„Surový med s neporušenými enzýmami a ďalšími prospešnými látkami, ktorý je len minimálne spracovaný a dôkladne uzavretý v nádobe, môže vydržať prakticky večne,“ uviedla odborníčka pre portál Live Science.