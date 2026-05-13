Chaos v Senáte: Hlásená streľba, do budovy vstúpili ozbrojené jednotky

MANILA - Vo filipínskom Senáte, kde sa skrýva senátor Ronald dela Rosa hľadaný Medzinárodným trestným súdom (ICC), dnes zaznela streľba, píše agentúra AFP. Do budovy podľa nej predtým vstúpilo niekoľko ozbrojených vojakov. Tajomník senátu Mark Llandro Mendoza agentúre Reuters oznámil, že zatiaľ nie sú známe žiadne obete. Podľa Reuters svedkovia počuli viac ako desať výstrelov, podľa AFP najmenej päť. Okolnosti streľby zostávajú nejasné. Predseda Senátu ale už uviedol, že dela Rosa je v bezpečí a poriadku.
Terajší senátor a bývalý šéf národnej polície dela Rosa sa do budovy Senátu uchýlil v pondelok, keď ICC zverejnil zatykač, ktorý na neho vydal už vlani v novembri, ale ktorý potom zostával tajný. Dela Rosa je obvinený zo zločinov proti ľudskosti, ktorých sa údajne dopustil medzi júlom 2016 a aprílom 2018 za takzvanej vojny proti drogám, ktorú viedol vtedajší prezident Rodrigo Duterte. Ten bol zatknutý vlani v marci a následne vydaný súdu ICC v holandskom Haagu.
Niekoľko hodín pred začiatkom terajšej neprehľadnej situácie sa pred budovou Senátu zhromaždili príslušníci policajných síl, čo bolo považované za predzvesť pokusu o zatknutie senátora. Do budovy neskôr vstúpilo najprv sedem vojakov a krátko potom ďalší štyria. Po streľbe do budovy podľa Reuters dorazil minister vnútra, ktorý však uviedol, že tam nie je kvôli senátorovmu zatknutiu, ale kvôli zabezpečeniu jeho bezpečnosti.
Dela Rosa podľa AFP už skôr vyzval armádu, aby zabránila pokusu o jeho zatknutie a vydanie do Holandska, kde by stanul pred súdom. Podľa Reuters vo videu vyzval Filipíncov, aby prišli k Senátu a zabránili jeho vydaniu.
Štyridsaťšesťročný dela Rosa v pondelok podľa denníka The Guardian na chodbách Senátu ušiel policajným agentom, ktorí ho chceli zadržať, a ukryl sa v priestoroch, ktoré mu poskytol čerstvo zvolený predseda filipínskeho senátu Alan Peter Cayetano. Duterteho protidrogová kampaň si podľa filipínskych úradov vyžiadala viac ako 6000 obetí. Aktivisti sa ale domnievajú, že skutočný počet mŕtvych môže dosahovať desaťtisíc. Dela Rosa čelí podozreniu z účasti na mimosúdnych popravách najmenej 32 ľudí.