Trump pri dohode s Iránom náhle cúvol: S podpisom sa nikam sa neponáhľajte, odkázal

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sieti Truth Social oznámil, že nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň. Portál Axios uviedol, že podpis dohody sa v nedeľu neočakáva.

Prezident USA sa takto vyjadril len deň po tom, čo v sobotu večer tvrdil, že memorandum o porozumení s Iránom bolo z veľkej časti dohodnuté a čaká sa na jeho finalizáciu. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio následne povedal, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe.

„Rokovania prebiehajú hladko a konštruktívne a svojim predstaviteľom som dal pokyn, aby sa neponáhľali s uzavretím dohody, keďže čas hrá v náš prospech,“ napísal teraz šéf Bieleho domu v príspevku na sociálnej sieti. Tvrdil, že vzťahy USA s Iránom sú čoraz profesionálnejšie a produktívnejšie. Napriek tomu však podľa neho bude americká blokáda iránskych prístavov pokračovať „až do dosiahnutia, potvrdenia a podpísania dohody“.

„Obe strany si musia dať na čas a urobiť to správne. Nemožno si dovoliť žiadne chyby!,“ zdôraznil a zároveň sa „všetkým“ krajinám na Blízkom východe poďakoval za podporu a spoluprácu, ktoré sa podľa neho ešte viac posilnia tým, že tieto štáty údajne pristúpia k abrahámovským dohodám. „A kto vie, možno by sa chcela pripojiť aj Iránska islamská republika!“ dodal bez ďalších podrobností. Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE a Marokom.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu s odkazom na sobotňajším telefonát s Trumpom informovali, že sa obaja zhodli na tom, že akákoľvek dohoda s Iránom musí eliminovať „jadrovú hrozbu“ zo strany Teheránu. „To znamená likvidáciu iránskych zariadení na obohacovanie uránu a vyvezenie obohateného jadrového materiálu z jeho územia,“ spresnil vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP.

Trump podľa Netanjahua tiež uistil, že Izrael má právo na obranu „proti hrozbám na všetkých frontoch vrátane tej v Libanone“. Diskutovali spolu aj o memorande o porozumení, ktoré sa týka opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, doplnil izraelský premiér.

