Prezidentské povinnosti nadovšetko! Trump nepríde na synovu svadbu: Dal mu košom

WASHINGTON - Donald Trump v piatok vyhlásil, že sa kvôli prezidentským povinnostiam nezúčastní na svadbe svojho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho (48) s modelkou Bettinou Andersonovou (39). Informuje o tom agentúra Reuters.
„Hoci som veľmi chcel byť so svojím synom Donom mladším a najnovším členom Trumpovej rodiny, jeho budúcou manželkou Bettinou, okolnosti týkajúce sa vlády a mojej lásky k Spojeným štátom mi to nedovoľujú,“ napísal americký prezident na vlastnej sociálnej sieti Truth Social. „Cítim, že je pre mňa dôležité zostať počas tohto dôležitého obdobia vo Washingtone, v Bielom dome,“ doplnil.
Svadba sa uskutoční tento víkend na malom súkromnom ostrove na Bahamách, informovala vo štvrtok stanica CNN s odvolaním sa na svoje zdroje. Trump v rovnaký deň novinárom povedal, že jeho syn chcel, aby sa na svadbe zúčastnil a že pôjde o „malú súkromnú záležitosť“.
Donald Trump mladší vstupuje do manželstva po druhýkrát. V rokoch 2005 – 2018 bol zosobášený s modelkou a herečkou Vanessou (rodenou Haydonovou), s ktorou má päť detí. Po nej mal dlhý vzťah s Kimberly Guilfoyleovou (2018 – 2024), s ktorou bol zasnúbený, ale nezosobášili sa.