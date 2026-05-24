Trump šokuje svet! S Iránom sme už z veľkej časti vyjednali DOHODU o konci vojny a OTVORENÍ prielivu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Irán a Spojené štáty už „z veľkej časti vyjednali“ dohodu o ukončení vojny, ktorá by zahŕňala otvorenie Hormuzského prielivu. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že dokument je ešte potrebné „finalizovať“, no tiež podotkol, že výsledky zverejní už čoskoro. Informuje o tom agentúra AFP.
„Dohoda sa už z veľkej časti vyjednala, no podlieha ešte finálnemu schváleniu zo strany Spojených štátov amerických, Iránskej islamskej republiky a rôznych ďalších krajín,“ napísal Trump na platforme Truth Social s odkazom na krajiny Blízkeho východu. „Dohoda okrem mnohých ďalších častí zahŕňa aj otvoreniu Hormuzského prielivu,“ tvrdil Trump.
Americký prezident zverejnil vyjadrenie po tom, čo v sobotu telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. „Telefonát s izraelským premiérom Netanjahuom dopadol, ako inak, veľmi dobre,“ uviedol Trump. Zároveň oznámil, že volal aj s predstaviteľmi ďalších krajín, napríklad z Turecka či Pakistanu.
Denník The Financial Times v sobotu informoval, že Spojené štáty a Irán sa podľa sprostredkovateľov blížia k dohode o predĺžení prímeria o 60 dní a o vytvorení rámca pre rokovania o iránskom jadrovom programe.