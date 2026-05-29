OTRASNÝ POHĽAD Turisti zanechali po sebe spúšť! Za jediný deň zmenili obľúbenú pláž na SMETISKO

WEYMOUTH – Uplynulý víkend bolo na pomery britských ostrovov až prekvapivo teplo. Mnoho Ľudí vylákalo príjemné a jasné počasie k vode. Výnimkou nebola ani obľúbená pláž, kde zamierilo veľa miestnych aj turistov. Na druhý deň prišiel šok. Pláž vyzerala ako smetisko.
Návštevníci pláže Weymouth vo Veľkej Británii, si počas uplynulého predlženého víkendu užívali príjemné slnečné a teplé počasie. Miestami bolo nad 35 stupňov Celzia. V pondelok 25. mája bol tzv. "Spring bank holiday". Banky, úrady, školy zostali v tento deň zatvorené.
Nielen klasický odpad
V nedeľu prišlo pre miestnych obyvateľov Weymouthu rozčarovanie. Ako uvádza denník Mirror, turistov aj domácich, ktorí boli v sobotu na pláži, označili za "spodinu" (scum). Pri pohľade na obľúbenú pláž sa niet čomu diviť. Celú ju zasypali odpadkami.
Čo robiť, keď sú odpadkové koše preplnené?
Miestni dobrovoľníci pri čistení pláže narazili na mnoho plastového odpadu, ale aj použité jednorázové taniere či príbory a dokonca aj na špinavé plienky. Ako uviedli pre miestne médiá, cítili odpor a znechutenie. Na druhej strane, odpadkové koše a kontajnery na pláži boli všetky preplnené.
"V takýchto prípadoch kultivovaných ľudí napadne, že si odpad zoberú so sebou a vyhodia niekde po ceste, alebo doma pred domom. V sobotu večer sme za niekoľko hodín nazbierali 10 vriec odpadu," hovorí jeden z dobrovoľníkov Weymouth & Portland Marine Litter Project.
Ako doplnil, v nedeľu to nebolo o nič lepšie. Rekordom bolo zozbieranie až 7 špinavých plienok. "Ľudia sa niekedy čudujú, prečo čistíme pláže až vo večerných hodinách, keď s tým môžeme počkať až do ďalšieho rána. Odpad bol totiž pod úrovňou prílivu. Na druhý deň by všetko skončilo v mori," vysvetlil na záver.