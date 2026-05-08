TOTO ste ešte nevideli! NDS zverejnila bizarné VIDEO: Vodič si z diaľnice spravil vyhliadku

BRATISLAVA - Bizarné, nebezpečné a len zázrakom bez tragédie. Národná diaľničná spoločnosť zverejnila zábery vodiča, ktorý uprostred diaľnice zastavil, odparkoval v ľavom pruhu pri zvodidlách a pokojne sa obzerá po okolí. Okolo neho pritom prechádzali autá vysokou rýchlosťou. Slovákov video pobúrilo aj pobavilo.
Národná diaľničná spoločnosť zverejnila v piatok video z diaľnice, na ktorej neznámy vodič zastaví uprostred pruhov a nakoniec odparkuje na ľavom pruhu pri zvodidle. Nad cestou svietia červené kríže, čo znamená, že všetky pruhy sú uzavreté a vodiči do nich nesmú vojsť.
Následne vystúpi z vozidla, obzerá sa po okolí a ešte aj vylezie na stredové zvodidlá. Okolo neho zároveň prechádzajú autá a len zázrakom nedôjde k zrážke. "Poznáme aj bezpečnejšie vyhliadky," napísala k videu NDS.
Na túto bizarnú, no o to viac nebezpečnú situáciu, okamžite zareagovalo množstvo Slovákov. "Zamýšľam sa, ako hlúpy musí byť človek, čo toto dokáže," napísal Tomáš. "Audina a tepláky hovoria za všetko," zareagoval zase Roman. "Na začiatku videa je značka zákaz vjazdu a červené značenie. Takže asi zastal preto a nevšimol si, že už je zelená," zamýšľa sa s humorom Milan. "Ako spravil vodičský?," pýta sa pani Zuzana.
Slovák Vlado v tejto súvislosti uviedol, že má podobnú skúsenosť. "Minule som šiel cez oravskú R3 a stálo tam auto na výstražných svetlách. Myslel som si, že asi ma nejakú poruchu alebo niekomu prišlo zle - mýlil som sa. Starší pán si tam fotil Oravský hrad," opisuje s tým, v touto trasou chodí množstvo kamiónov a autá, ktoré často nedodržujú povolenú rýchlosť 100 km/h. "Ak by sa stala kolízia, pán je na mieste mŕtvy," dodal.