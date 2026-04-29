Streda29. apríl 2026, meniny má Leo, Lea, zajtra Anastázia

Ruský branec chcel ujsť cez Bielorusko: Na letisku ho nepustili do lietadla

MINSK - Ruskí občania, ktorým bol doručený povolávací rozkaz do armády, nebudú môcť cez Bielorusko vycestovať do zahraničia, oznámil bieloruský Štátny pohraničný výbor. Informuje o tom spravodajský server Meduza, ktorý sa odvoláva na televízny kanál Belsat.

„Ak mu (ruskému občanovi) nezakáže Ruská federácia vycestovať a jeho doklady budú v poriadku, bude môcť ísť,“ povedali novinárovi Belsatu v bieloruskom pohraničnom výbore, ktorý potvrdil, že existuje „určitá databáza“ občanov Ruska a Bieloruska, ktorým je zakázané opustiť krajinu.

„Keď odpovedia, že vycestovanie nie je obmedzené, nech sa páči, Bielorusko môže opustiť. Avšak, ak je vycestovanie zakázané, potom je potrebné všetky otázky adresovať Ruskej federácii. Ak sa bude meno danej osoby nachádzať v databáze, nebude môcť krajinu opustiť, ale keď jej meno nebude v databáze osôb, ktorým je vycestovanie obmedzené, pustíme ju,“ spresnil pracovník pohraničného výboru. Ľudskoprávna organizácia Hnutie odporcov vojenskej služby začiatkom tohto týždňa informovala o tom, že ruskému brancovi, ktorému prišlo predvolanie, neumožnili vycestovať cez Bielorusko do zahraničia.

Ide o prvý známy prípad

Obyvateľ Petrohradu dostal predvolanie, na základe ktorého sa mal v stredu (29. apríla) dostaviť na lekársku prehliadku. Zároveň bola do online registra pridaná poznámka - zákaz opustiť Ruskú federáciu. Na druhýkrát sa mu podarilo opustiť Rusko a dostať sa do Bieloruska, ale na letisku v Minsku mu dvakrát neumožnili nastúpiť na medzinárodný let - prvýkrát sa pokúšal odletieť do Tbilisi a druhý raz do Jerevanu. Podľa serveru Meduza je to prvý takýto známy prípad. Od okamihu doručenia predvolania sa osobe, ktorá takéto predvolanie dostane, zakazuje opustiť Rusko. Po 20 dňoch sa na ňu vzťahujú ďalšie obmedzenia, medzi nimi napríklad zákaz šoférovania a registrácie dopravných prostriedkov, nemôže spravovať nehnuteľnosti či brať pôžičky, pripomenula Meduza.

